Ind vs Nz 1st Test: "आप पॉजिटिव साइड देखें...", पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने लिए मजे, तो भारतीय फैंस ने दिया करारा जवाब, वसीम जाफर...

क्रिकेट की दुनिया ही ऐसी है! आपका एक दिन खराब होता है, तो सभी आपसे मजे लेने के लिए कतार में खड़े हो जाते हैं. वहीं, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन के "चरित्र" से तो सभी बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ हैं. हाल ही में बांग्लादेश को मुंह की खिलाने वाली टीम रोहित (Rohit Sharma) का बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ (Ind vs Nz) पहले टेस्ट के दूसरे दिन वीरवार को बुरा वक्त क्या आया कि हमेशा की तरह माइकल वॉन खोली से से बाहर निकल आए. लेकिन जिस भाषा में उन्होंने भारत के कटे पर नमक छिड़का, तो भारतीयों ने वॉन पर पलटवार करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई. वहीं, अब यह भी जानते हैं कि वसीम जाफर और वॉन के बीच कितना ज्यादा "प्रेम" है. ऐसे में फैंस यह भी इंतजार कर रहे हैं कि अब जाफर पूर्व इंग्लिश कप्तान को कब और कैसा जवाब देते हैं.

Look on the bright side Indian fans .. at least you have got past 36 .. — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) October 17, 2024

बहरहाल, अब वॉन के इस मजे लेने के अंदाज से साफ है कि पूरी सीरीज के दौरान उनके और भारतीय फैंस के बीच जमकर "द्वंद्व" देखने को मिलने जा रहा है. लेकिन फैंस के जवाब से साफ है कि वे वॉन की ऐसे वॉरों पर बिल्कुल भी चुपचाप नहीं बैठेंगे.

अब तो जहां से "ईंट" मिलेगी, वहीं से निकालकर जवाब दिया जाएगा

But still no ODI centuries for you, Michael — Farid Khan (@_FaridKhan) October 17, 2024

ऐसे-ऐसे जवाब दिए जाएंगे, जो अंग्रेजों के जख्मों को भी हरा करेंगे

Have shame before commenting.



England side is yet to win Test Series against us since 2019. — K¹⁸. (@KrishnaVK_18) October 17, 2024

भारतीय टीम की महिला फैन भी वॉन को जवाब देने में पीछे नहीं हैं

Tinpot England failing to qualify for WTC final every time held at Lord's & struggling against a team which is at bottom of WTC cycle pic.twitter.com/R09OHcR8CW — Kriti Singh (@kritiitweets) October 17, 2024

यह जवाब भी बहुत ही शानदार है!

From 36 to series win try to win Ashes — Prakash (@definitelynot05) October 17, 2024

करारा जवाब मिलेगा....बहुत ही करारा जवाब मिलेगा

Don't worry we will still be playing the iCC test championship final — कवि: आलोक “अज्ञात” (@alokntyl) October 17, 2024