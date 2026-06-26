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8 minutes ago

India vs Ireland 1st T20 LIVE Score: आयरलैंड और भारत के बीच पहला टी-20 मैच बेलफास्ट में खेला जाएगा. इस मैच से पहले ही वैभव सूर्यवंशी को लेकर चर्चा जोरों पर है. क्या वैभव सूर्यवंशी को आजके मैच में मौका मिलेगा, यह सवाल सबके मन हैं. आज यदि वैभव भारतीय इलेवन का हिस्सा बनते हैं तो वह भारत की ओर से इंटरनेशनल मैच खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएगे. वर्तमान में यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है. सचिन ने साल 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था तो उनकी उम्र 16 साल 205 दिन थी. वहीं, वैभव की उम्र अभी 15 साल 91 दिन है .बता दें कि भारत और आयरलैंड के बीच अबतक कुल 8 टी-20 मैच खेले गए हैं जिसमें भारत अजेय रहा है और सभी मैच जीते हैं. दूसरी ओर यह मैच सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब ग्राउंड बेलफास्ट पर मैच खेला जाएगा. संभव है कि यहां तेज गेंदबाजों को मदद मिले, ऐसे में भारत की प्लेइंग इलेवन क्या होगी, इसको लेकर संशय बना हुआ है. (LIVE SCORECARD)

Latest and Breaking News on NDTV

Here are the LIVE Score updates of India vs Ireland 1st T20I match:

 

Jun 26, 2026 17:23 (IST)
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India vs Ireland LIVE Score: क्या होगा भारत की प्लेइंग 11

बेलफ़ास्ट में पिच धीमी रहने की उम्मीद है और मैदान भी बड़ा है. ऐसे में बल्लेबाज़ों को परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने में थोड़ा समय लग सकता है, आज भारत की प्लेइंग इलेवन क्या होगी. इसको लेकर संस्पेंस बरकरार है. 

Jun 26, 2026 17:19 (IST)
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India vs Ireland LIVE Score: बेलफास्ट में रोहित ने किया था डेब्यू

बेलफास्ट में रोहित शर्मा ने अपना पहला वनडे मैच खेला था. अब सबकी नजर वैभव सूर्यवंशी पर है. क्या वैभव को आज मौका मिलेगा. कुछ ही देर में टॉस होने वाला है. 

Jun 26, 2026 17:17 (IST)
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India vs Ireland LIVE Score: स्टेडियम के बाहर फैंस का हुजूम, सब वैभव सूर्यवंशी का झलक देखने को बेताब

फैंस का हुजूम पहुंच रहा स्टेडियम

Jun 26, 2026 17:09 (IST)
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India vs Ireland T20 LIVE Score: सबकी नजर वैभव सूर्यवंशी पर

भारत के लिए सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी


• सचिन तेंदुलकर - 16 साल 205 दिन

• पीयूष चावला - 17 साल 75 दिन

• एल. शिवरामकृष्णन - 17 साल 118 वर्ष

• पार्थिव पटेल - 17 साल152 दिन

• मनिंदर सिंह - 17 साल 193 ई

Jun 26, 2026 17:05 (IST)
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IND vs IRE T20 LIVE Score: गंभीर की देखरेख में वैभव सूर्यवंशी ने की बल्लेबाजी

अभ्यास सत्र के दौरान  वैभव सूर्यवंशी ने हेड कोच गौतम गंभीर की देखरेख में बैटिंग की है. भारत के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने भी बैटिंग सेशन के दौरान इस युवा खिलाड़ी पर बारीकी से नजर रखी और ड्रिल के समय बीच-बीच में उन्हें सलाह भी दी. इस सेशन से पता चलता है कि आयरलैंड के खिलाफ़ पहले T20I मैच से पहले भारतीय टीम मैनेजमेंट वैभ सूर्यवंशी को सीनियर टीम में जमने का हर मौका दे रहा है. गंभीर की टिप्स को वैभव अच्छे से समझ रहे थे और उसे अपनी बल्लेबाजी में ला भी रहे थे.

Jun 26, 2026 16:55 (IST)
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IND vs IRE T20 LIVE Score: वैभव की इलेवन में एंट्री होती है तो..

- आज संजू सैमसन या अभिषेक शर्मा में से किसी एक को बाहर किया जाएगा.

- वैभव सूर्यवंशी आज अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने के लिए तैयार हैं.

- हर्षित राणा का आज का मैच खेलना तय है.

- श्रेयस अय्यर के लिए कप्तान के तौर पर यह पहला मैच होगा.

- तिलक वर्मा फिनिशर के तौर पर खेलेंगे.

- अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई को इलेवन में मिल सकता मौका

- आज के मैच में सूर्यांश शेडगे का इलेवन में शामिल होना मुश्किल

Jun 26, 2026 16:53 (IST)
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India vs Ireland T20 LIVE Score: दोनों टीम इस प्रकार हैं.

आयरलैंड टीम

टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर/कप्तान), गैरेथ डेलानी, स्टीफन डोहेनी, जॉर्ज डॉकरेल, बेंजामिन कैलिट्ज, मैथ्यू हम्फ्रीज, रूबेन विल्सन, गैविन होए, जय मूंद्रा, लियाम मैकार्थी, मैथ्यू हॉलार्ड

भारतीय टीम


संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, सूर्यांश शेडगे, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव

Jun 26, 2026 16:51 (IST)
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India vs Ireland T20 LIVE Score: क्या वैभव प्लेइंग 11 में बना पाएंगे अपनी जगह

सूर्यवंशी अगर डेब्यू करते हैं तो ओपनिंग जोड़ी को तोड़ना एक मुश्किल फैसला होगा, वो भी उस जोड़ी को जिसने कुछ दिनों पहले ही भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप दिलाया है. लेकिन यह भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत ने विश्व विजेता कप्तान को ही बर्खास्त किया है. अगर सूर्यवंशी आए तो वह संजू की जगह ओपनिंग के लिए आ सकते हैं, जबकि शिवम दुबे का पत्ता कट सकता है.


भारत की संभावित 11: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव

Jun 26, 2026 16:49 (IST)
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IND vs IRE, T20I: Belfast weather forecast: जानें कैसा रहेगा मौसम

पहले मैच में मौसम की भूमिका अहम हो सकती है. नुमान है कि बेलफ़ास्ट में दिन की शुरुआत में बारिश हो सकती है, लेकिन मैच के समय तक हालात बेहतर होने की उम्मीद है. हालांकि, थोड़ी देर के लिए खेल में रुकावट आ सकती है, लेकिन बारिश से मैच पूरी तरह धुलने की संभावना नहीं है. इस समय अपडेट ये है कि वहां बारिश नहीं हो रही है जिससे फैन्स के लिए यह एक राहत की बात है. 

Jun 26, 2026 16:47 (IST)
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India vs Ireland T20 LIVE Score: भारत की प्लेइंग इलेवन पर नजर

बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने बयान दिया था कि सिर्फ वैभव सूर्यवंशी को मौका देने के लिए टीम मैनजमेंट किसी को ड्रॉप नहीं करेगा, ऐसे में यह देखना दिलचल्प होगा कि क्या वैभव आज अपनी जगह प्लेइंग इलेवन में बना पाते हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए बैटिंग कोच ने कहा था, "मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें खुद की काबिलियत दिखाने के पर्याप्त मौके मिलेंगे. हालांकि, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ उन्हें मौका देने के लिए हमें किसी ऐसे खिलाड़ी को बाहर कर देना चाहिए जो पहले से ही रन बना रहा हो. यह भी सही नहीं होगा."

Jun 26, 2026 16:45 (IST)
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Prefixes: India vs Ireland LIVE Score: बेनफास्ट में भारत और आयरलैंड के बीच पहला टी-20 मैच

दोस्तों... वह समय आ गया है जिसका सभी को इंतजार था. आज भारत और आयरलैंड के बीच मैच बेलफास्ट में खेला जाएगा. सबकी नजर वैभव सूर्यवंशी पर है, क्या वैभव सचिन का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे. सचिन भारत की ओर से सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने थे, आज यदि वैभव भारतीय इलेवन में शामिल होते हैं तो बिहार का यह खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट में इतिहास रच देगा. सचिन ने जब भारत के लिए डेब्यू किया था तो उनकी उम्र 16 साल 205 दिन थी. वहीं, इस समय वैभव की उम्र 15 साल 91 दिन है. 

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Ireland Vs India 2026, Vaibhav Sooryavanshi, India, Ireland, Cricket
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