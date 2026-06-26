India vs Ireland 1st T20 LIVE Score: आयरलैंड और भारत के बीच पहला टी-20 मैच बेलफास्ट में खेला जाएगा. इस मैच से पहले ही वैभव सूर्यवंशी को लेकर चर्चा जोरों पर है. क्या वैभव सूर्यवंशी को आजके मैच में मौका मिलेगा, यह सवाल सबके मन हैं. आज यदि वैभव भारतीय इलेवन का हिस्सा बनते हैं तो वह भारत की ओर से इंटरनेशनल मैच खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएगे. वर्तमान में यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है. सचिन ने साल 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था तो उनकी उम्र 16 साल 205 दिन थी. वहीं, वैभव की उम्र अभी 15 साल 91 दिन है .बता दें कि भारत और आयरलैंड के बीच अबतक कुल 8 टी-20 मैच खेले गए हैं जिसमें भारत अजेय रहा है और सभी मैच जीते हैं. दूसरी ओर यह मैच सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब ग्राउंड बेलफास्ट पर मैच खेला जाएगा. संभव है कि यहां तेज गेंदबाजों को मदद मिले, ऐसे में भारत की प्लेइंग इलेवन क्या होगी, इसको लेकर संशय बना हुआ है. (LIVE SCORECARD)

Here are the LIVE Score updates of India vs Ireland 1st T20I match:



