IND vs ENG: इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से बाकी मैचों से भी बाहर होंगे विराट कोहली? रिपोर्ट में पूर्व कप्तान को लेकर बड़ा दावा

Virat Kohli: इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से बाकी मैचों से भी बाहर होंगे विराट कोहली?

Virat Kohli currently 'out of the country': भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है और इस सीरीज में टीम इंडिया पर चोट का साया मंडरा रहा है. भारत को हैदराबाद में पहले टेस्ट हारने में हार का सामना करना पड़ा था, इसके बाद सामने आया कि रवींद्र जडेजा और केएल राहुल चोटिल हैं. रवींद्र जडेजा और केएल राहुल इस चोट के साथ ही सीरीज के दूसरे मैच से बाहर हो गए हैं. मोहम्मद शमी को चोट के चलते ही सीरीज के शुरुआती दो मैचों से बाहर कर दिया गया था. इसके अलावा रिपोर्ट यह भी हैं कि मोहम्मद शमी इस टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, जबकि रवींद्र जडेजा के भी सीरीज के तीसरे और चौथे मैच में खेलने को लेकर संदेह है. वहीं रिपोर्ट में विराट कोहली को लेकर भी एक बड़ा दावा किया गया है. बता दें, विराट कोहली ने निजी कारणों के चलते सीरीज के शुरुआती दो मैचों से अपना नाम वापस ले लिया था.