IND vs ENG, Semifinal: रोहित और बटलर के बीच क्या गजब का संयोग है, पहले आपने नहीं देखा होगा, वॉन ने किया खुलासा

क्रिकेट में अक्सर ऐसी बातें देखने और सुनन को मिल जाती हैं, जिन पर एक बार को सहजा विश्वास नहीं होता. जब ये सामने आती हैं, तो हर कोई चौंक जाता है. कुछ ऐसा ही जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में भारत और इंग्लैंड सेमीफाइनल (Ind vs Eng Semifinal) मुकाबले से पहले कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और जोस बटलर (Jos Buttler) के बीच ऐसा ही गजब संयोग देखने को मिला है. एक ऐसा गजब संयोग जो कई सालों में शायद में बमुश्किल ही देखने को मिलता है. या पहले कभी शायद कभी देखा गया हो, तो याद नहीं आता. लेकिन इस संयोग को पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने सार्वजनिक किया है अपने ट्विटर अकाउंट पर.

This is remarkable .. Both captains stats this WC .. @cricbuzz !! pic.twitter.com/riaOLWvKJP — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) June 27, 2024

ये आंकड़े गजब संयोग है!

दरअसल यह जब संयोग विश्व कप में रोहित और बटलर के बीच आंकड़े हैं. इसके अनुसार इन दोनों ही कप्तानों ने अभी तक (सेमीफाइनल) से पहले तक 191 रन बनाए हैं. दोनों ने ही 120 गेंदों का सामना किया है. दोनों का ही स्ट्राइक-रेट (159.16) है. दोनों ने ही इस साल समान मैच (9) खेले हैं. दोनों ने ही समान गेंद (192) का सामना किया है. दोनों ही दो-दो बार नॉट आउट रहे हैं, तो दोनों ने अर्द्धशतक भी दो-दो ही बनाए हैं. अब आप ही बताएं कि यह गजब संयोग की गजब कहानी है या नहीं. आप अपने ज़हन पर जोर डालिए कि आखिरी बार ऐसा आपने कब देखा था.बहरहाल, भारतीय फैंस अपने ही अंदाज में इस पर कमेंट कर रहे हैं

One thing you forgot to add

Rohit good innings was against Australia

And jos was against namibia and USA — Secular Chad (@SachabhartiyaRW) June 27, 2024

इस बात को रोहित के फैंस जोर-शोर से उठा रहे हैं

फैंस इस बात को लेकर अभिभूत हैं. उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है

Ohh my god, So much similarity..Mind boggling..



Both are on equal sides & both will try strongly to enter into final



Let there be very competitive game of cricket, today's #SemiFinal will be treat to watch



Best wishes to #Rohit & #Buttler #T20CricketWorldCup #T20IWorldCup — Nitin Khandvikar (@nitinkhandvikar) June 27, 2024

