IND vs ENG: भारत-इंग्लैंड सीरीज में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज, लिस्ट में ये भारतीय टॉप पर

Most sixes for England vs India in Tests: लीड्स में 20 जून से भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज का आयोजन होना है. भारतीय टीम इस सीरीज में शुभमन गिल की अगुवाई में खेलेगी, जिन्हें रोहित शर्मा के संन्यास के बाद टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है. इस सीरीज के लिए बीसीसीआई ने युवा टीम का चयन किया है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि युवा बिग्रेड कैसे प्रदर्शन करती है. वहीं इस सीरीज में सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पर सबकी नजरें रहेंगी, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पिछले साल घरेलू धरती पर हुई सीरीज में रनों का अंबार लगाया था और छक्कों का नया रिकॉर्ड भी बनाया था. इस पांच मैचों की सीरीज के दौरान जायसवाल एक बार फिर छक्कों का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. बता दें, जायसवाल पहले ही भारत और इंग्लैंड के बीच सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं.

टॉप पर यशस्वी जायसवाल

भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैचों में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर जायसवाल हैं, जिन्होंने 5 मैचों की 9 पारियों में 26 छक्के लगाए हैं. इसके बाद लिस्ट में दूसरे स्थान पर इयान बॉथम हैं, जिन्होंने 14 मैचों की 17 पारियों में 24 छक्के लगाए हैं. 12 मैचों की 21 पारियों में 21 छक्कों के साथ ऋषभ पंत तीसरे स्थान पर हैं. जबकि कपिल देव चौथे और रवींद्र जडेजा पांचवें स्थान पर हैं.

भारत-इंग्लैंड टेस्ट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज खिलाड़ी का नाम मैच पारी छक्के यशस्वी जायसवाल 5 9 26 इयाम बॉथम 14 17 24 ऋषभ पंत 12 21 21 कपिल देव 27 39 21 रवींद्र जडेजा 20 33 17 रोहित शर्मा 12 26 16 जॉनी बेयरस्टो 23 42 15 शुभमन गिल 10 18 14 सलीम अज़ीज़ दुरानी 13 23 13 बेन स्टोक्स 21 40 13

हर्षित राणा रूकेंगे इंग्लैंड में

तेज गेंदबाज हर्षित राणा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम के साथ रुकेंगे. राणा इंग्लैंड में भारत 'ए' टीम के साथ इंग्लैंड लायंस के खिलाफ दो चार दिवसीय मैच और बेकनहैम में टेस्ट टीम के खिलाफ एक इंट्रा-स्क्वाड गेम खेलने गए थे.

विश्वस्त सूत्रों ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए हर्षित राणा भारतीय टीम के साथ रुकेंगे. हालांकि इस बात की स्पष्टता फिलहाल नहीं है कि उन्हें टेस्ट टीम में आधिकारिक तौर पर शामिल किया जाएगा या नहीं. संभव है कि किसी तेज गेंदबाज की इंजरी की स्थिति में उन्हें टीम में जगह दी जाए.

माना जा रहा है कि भारत 'ए' टीम के वे सदस्य जो मुख्य टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं हैं और जिनका किसी काउंटी टीम के साथ अनुबंध नहीं है, मंगलवार को स्वदेश वापस जा सकते हैं. इंग्लैंड में, राणा को कैंटरबरी में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ पहले मैच में खेलने का मौका मिला.

मैच में राणा ने 99 रन देकर एक विकेट लिया था और 16 रन बनाए थे. हर्षित राणा ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर अपना टेस्ट डेब्यू किया था. वह 50.75 की औसत से सिर्फ चार विकेट ले सके थे. पर्थ में 48 रन देकर तीन विकेट उनका श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था.

