IND vs ENG, 3rd Test: ऐसा हुआ तो भारत की जीत पक्की, लॉर्ड्स में ऐसे टूटेगा 'बैजबॉल' का घमंड

IND vs ENG, Lords Test: लॉर्ड्स टेस्ट में भारतीय टीम संकट में है. इंग्लैंड के दिए 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने महज 58 रनों पर अपने 4 विकेट गंवा दिए. चौथे दिन का खेल समाप्त होने पर केएल राहुल 33 रन बनाकर नाबाद थे. अब पांचवें दिन भारतीय बल्लेबाजों को संभल कर खेलनी होगा. खासकर केएल राहुल को अपनी पारी को आगे बढ़ाना होगा और एक अहम पारी खेलकर टीम को जीत दिलानी होगी. वहीं, ऋषभ पंत भी भारत के लिए अहम होंगे. दोनों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. ऐसे में पांचवें दिन को लेकर भारत की क्या रणनीति होगी. इसको लेकर NDTV कंसल्टिंग एडिटर बोरिया मजूमदार ने बताया कि भारत को (WHO will win the third Test at Lord's) जीत हासिल करने के लिए क्या करना होगा. (Can India chase 193 at Lord's)

पहले घंटे का खेल अहम

बोरिया मजूमदार ने कहा, "एक समय ड्रा दिख रहा था लेकिन अब मैच का परिणाम आने वाला है. आखिरी दिन भारत को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी. लॉर्ड्स टेस्ट रोमांच हो गया है. आखिरी दो दिनों से मैच काफी रोमांचक हो गया था. मैंने पहले ही कहा था कि पहला दिन, दूसरा दिन औऱ तीसरा दिन पर मत जाइए. आपको चौथा और पांचवां दिन देखना होगा. मैच अब पूरी तरह से खुल गया है. दोनों टीमों ने शानदार क्रिकेट खेला है. दोनों टीमों की ओर से शानदार गेंदबाजी हुई है. "

वाशिंगटन सुदंर को अब बल्ले से भी करना होगा कमाल

NDTV के बोरिया मजूमदार ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "अब वाशिंगटन सुदंर ने भारत के लिए मैच खोल दिया. उसने जो गेंदबाजी की कमाल की थी. जो रूट और जेमी स्मिथ को आउट करना, उसने मैच को बदल कर रख दिया. लेकिन इसके बाद हमने 4 विकेट खो दिए हैं. वाशिंगटन सुदंर का काम अभी खत्म नहीं हुआ है. अब उन्हें बैटिंग से भी कमाल करना होगा. सुदंर को अब बल्लेबाजी से कमाल करना होगा. वाशिंगटन सुंदर यदि बैटिंग से भी कमाल करते हैं तो यह टेस्ट मैच उनके लिए काफी यादगार हो जाएगा. लेकिन अब मैच रोमांचक हो गया है. और दोनों टीम जीत की दावेदार है. "

इंग्लैंड का पलड़ा भारी लेकिन..

NDTV के बोरिया मजूमदार ने आगे कहा, "इंग्लैंड अभी भी आगे हैं. 55-45 से इंग्लैंड आगे हैं. पांचवें दिन पहले घंटे के बाद ही पता चलेगा कि क्या होना है. सुबह के सत्र के बाद ही मैच को लेकर परिणाम के बारे में चर्चा हो पाएगी. पहला घंटा भारत के लिए काफी अहम होने वाला है. यदि पहला घंटा भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छी तरह से निकाल लिया तो फिर टेस्ट मैच भारत के लिए बन सकता है. पहला सेशन काफी अहम है. अभी कहना गलत है कि गिल, धोनी और कपिल देव की लीग में शामिल हो जाएगा. यह कहना अभी जल्दबाजी होगी."

केएल राहुल और ऋषभ पंत को करना होगा कमाल

बोरिया मजूमदार ने य़े भी कहा कि, "केएल राहुल से काफी उम्मीद है. देखिए केएल राहुल कितना भी अच्छा खेल ले लेकिन उन्हें सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल करते हैं जो बिल्कुल गलत है. लोग कह रहे हैं कि क्यों उन्होंने आकाश दीप को नहीं बचाया. भाई वो तो नाइट वॉचमैन है. आकाश को भेजा गया था केएल राहुल का बचाव करने न कि राहुल की जिम्मेदारी की थी आकाश दीप को बचाने की. मुझे दुख होता है. केएल राहुल ने नई गेंद से बल्लेबाजी की है और नाबाद है .यदि वो आउट होते तो क्या हम जीत की उम्मीद लगा सकते थे. यकीनन उन्हें उनका श्रेय नहीं दिया जा रहा है जो गलत है. उन्हें ज्यादा श्रेय मिलना चाहिए. अब यहां से से केएल राहुल यदि भारत के लिए मैच निकाल दें तो यह उनके लिए कितना बड़ा टेस्ट मैच हो जाएगा. मुझे पूरी उम्मीद है कि केएल राहुल भारत के लिए मैच निकाल कर ले जाएगा".

इस टीम में हैं दम

NDTV से बात करते हुए मजूमदार ने माना है कि "टीम एक जुट है और सभी मिलकर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "देखिए भारतीय टीम यहां एक टीम बनकर खेल रही है. जायसवाल ने शतक लगाया है. गिल और केएल राहुल और नीतिश रेड्डी ने अच्छा खेल दिखाया है. सभी खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और यह टीम एक जुट होकर खेल रही है. भारत के पास जीत का अवसर है और टीम एक है. उम्मीद है कि टीम इंडिया इस मैच को निकाल कर ले जाएगी. यही एक अहम है."

केएल राहुल और ऋषभ पंत काफी अहम

NDTV कंसल्टिंग एडिटर बोरिया मजूमदार ने आगे कहा कि, "केएल राहुल और ऋषभ पंत काफी अहम है. यदि दोनों ने मिलकर पारी को संभाला और टीम के स्कोर को 100 के पार ले जाने में सफल रहे तो मैं कहता हूं कि भारत यह मैच जीत जाएगा. लेकिन अभी भी पलड़ा इंग्लैंड के पास है. 55/45- इंग्लैंड इस मैच में आगे है."

लॉर्ड्स में 190 से ज़्यादा रनों का सफल रन चेज

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में लॉर्ड्स में केवल छह बार 190 या उससे ज़्यादा रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया गया है. इनमें से दो बार पिछले तीन सालों में ऐसा हुआ है. पिछले महीने ही, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथी पारी में 282 रनों का पीछा करते हुए अपना पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब जीता था.