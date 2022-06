ओपनरों को लेकर हुई स्थिति साफ, ये दोनों करेंगे भारत की पारी शुरू इंग्लैंड के खिलाफ, फाइनल XI भी देखें

ENG vs IND 5th Test: बुमराह की कप्तानी की एप्रोच देखने वाली होगी

खास बातें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच मैच जुलाई 1 से

बर्मिंघम में तय होगा अहम सीरीज का परिणाम

इंग्लैंड का आत्मविश्वास आसमान छू रहा

इंग्लैंड के खिलाफ जुलाई एक से बर्मिंघम में खेले जाने वाले अधूरी सीरीज के पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच में यह तो साफ हो ही गया है कि नियमित कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma is ruled out of 5th Test) इस मैच से बाहर हो गए हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah will lead Indian team) इस मैच में भारत की कप्तानी करेंगे. इसके बाद फैंस की उत्सुक्ता इसी बात में बची थी कि मैच अहम टेस्ट में रोहित के हटने के बाद पारी की शुरुआत कौन करेगा. पहले घोषित मूल टीम में उप-कप्तान केएल राहुल के दौरा शुरू होने से पहले बाहर होने के बाद सेलेक्टरों ने कोई वैकल्पिक ओपनर नहीं ही चुना था, जिसके लिए सहवाग ने सेलेक्टरों को खरी-खोटी भी सुनायी थी. हालांकि, बाद में मयंक अग्रवाल को इंग्लैंड भेजेने का फैसला किया गया, लेकिन पंजाब किंग्स के कप्तान न तो पिछले दिनों आईपीएल में ही रन बटोर सके, तो उनके पास स्तरीय मैच प्रैक्टिस का अभाव भी है.