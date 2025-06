Ind vs Eng 1st Test: 'वह एक बड़े कलाकार', बुमराह के 'पंजे' से बाग-बाग हुआ सोशल मीडिया

social media on Bumrah: पूर्व क्रिकेट उन्हें मॉडर्न क्रिकेट का सबसे महानतम बॉलर नियमित अंतराल पर कहते रहते हैं. और जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) इस बार समय-समय पर मुहर भी लगाते रहते हैं. और जब मुहर लगती है, तो दिग्गजों का बात का समर्थन करोड़ों फैंस भी करते हैं. हेडिंग्ले में पहले टेस्ट के तीसरे दिन भारत अंग्रेजों को पहली पारी में 465 रन पर समेटकर 6 रन की बढ़त लेने में सफल रहा, तो उसकी सबसे वजह बुमराह का 'पंजा' रहा. यह बुमराह के करियर में 14वां मौका रहा, जब उन्होंने पारी में पारी में 5 विकेट चटकाए. और सुपर से ऊपर गेंदबाजी देखने को मिली, तो सोशल मीडिया का दिल बाग-बाग हो गया. आप देखें कि फैंस कैसे-कैसे शब्दों से उनकी तारीफ कर रहे हैं.

क्रिकेट के संदर्भ में तो यह बात एकदम सही है. और इसे बुमराह पिछले कई सालों से साबित कर रहे हैं. हेडिंग्ले में जस्सी ने एक और नमूना पेश किया

बुमराह ने करियर में 14वीं बार यह कारनामा किया

14th 5 wkt haul for jasprit bumrah



He is an artist #Bumrah #INDvsENG

भारत भाग्यशाली ही नहीं, बहुत ज्यादा भाग्यशाली है. इसको बुमराह ने बड़े मौकों पर साबित किया है

Nee Gurunchi Entha Matladina Thakkuva ra Babu #Bumrah 😭💙#India is Lucky to Have You 🔥🔥🔥



The World's No.1 Bowler in All Formats Currently Salaam Kotti Dhengeyandi #Bumrah 🐐💙

अब इस कमेंट पर क्या ही कहा जाए...शब्द अपने आप में सबकुछ कहने और बताने के लिए काफी हैं