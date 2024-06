Jasprit Bumrah: यह बुमराह ने कैसा बवाली कारनामा कर डाला, विश्व कप इतिहास में कोई भी नहीं कर सका ऐसा

जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cip 2024) में टीम इंडिया का तूफान जारी है. बुमराह एक्स्प्रेस का तूफान जारी है! जब दुनिया के बल्लेबाजों को बुमराह के खिलाफ कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो बांग्लादेश के बल्लेबाजों से भला कैसे इसकी उम्मीद की जा सकती थी. और कुछ ऐसा ही शनिवार को भारत के खिलाफ (Ind vs Ban) भी कुछ ऐसे ही साबित हुआ. बुमराह की बूम-बूम गेंदों का जलवा अफगानिस्तान के मैच के बाद भी इसी स्तर पर जारी रहा. जस्सी ने कोटे के 4 ओवरों में 13 रन देकर 2 विकेट चटकाए. और इसके बाद उनका मेगा टूर्नामेंट में आंकड़ा ऐसे मुकाम पर चला गया है, जो अभी तक टी20 विश्व कप इतिहास में पहले कोई दूसरा बॉलर नहीं कर सका है.

अभी तक बुमराह ने मेगा इवेंट में पांच मैच खेले हैं. और इन मैचों में इस पेसर ने 19 ओवर गेंदबाजी की है. इन मैचों में दस विकेट चटकाकर बुमराह दसवें नंबर पर आ गए हैं. उनके और शीर्ष पर चल रहे फलजहक फारूकी के बीच पांच विकेट का अंतर है, लेकिन जो बात बुमराह ने कर दिखाई, फारुकी तो क्या, कोई भी गेंदबाज बुमराह के आगे नहीं ठहरता. यह कारनामा साफ बताता है कि विश्व क्रिकेट में इस समय जस्सी जैसा कोई नहीं

Bumrah has an economy of 3.5 in this tournament. This economy is considered gold standard in test matches these days and this guy has done in the T20 format..What a master !#JaspritBumrah #INDvsBAN pic.twitter.com/G9HiPKABBb