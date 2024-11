IND vs AUS: "कोहली पाजी ने मेरे से कहा कि..." पर्थ टेस्ट से पहले यशस्वी जायसवाल को विराट से मिला 'गुरु मंत्र'

Yashasvi Jaiswal on Virat Kohli: युवा भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर की शानदार शुरुआत की है और उन्होंने कहा कि सुपरस्टार विराट कोहली की जीवन के हर पहलू में अनुशासित रहने की सलाह ही राष्ट्रीय टीम में लंबा करियर बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा का मार्गदर्शक है. बाइस साल के जायसवाल ने अब तक सिर्फ 14 टेस्ट खेले हैं लेकिन इस दौरान उन्होंने तीन शतक और आठ अर्धशतक की मदद से 56 से अधिक की औसत से रन बनाए हैं. अब वह शुक्रवार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही पांच टेस्ट मैच की सीरीज के लिए तैयार हैं.

जायसवाल ने 'बीसीसीआई.टीवी' से कहा,"जब मैंने सीनियर क्रिकेट खेलना शुरू किया तो मैंने विराट पाजी से बात की कि वह खुद को कैसे मैनेज करते हैं." उन्होंने कहा,"पाजी (कोहली) ने मेरे से कहा कि अगर मुझे इतना क्रिकेट खेलना है (जितना उन्होंने खेला है) तो मुझे अपनी दिनचर्या में अनुशासित होना होगा और प्रक्रिया का पालन करना होगा."

The desire to play, the learnings from @imVkohli and the motivation to enjoy the challenge Down Under 👌👌



𝘽𝙚𝙞𝙣𝙜 𝙔𝙖𝙨𝙝𝙖𝙨𝙫𝙞 out NOW on https://t.co/Z3MPyeL1t7!



WATCH 🎥🔽 - By @RajalArora | #TeamIndia | #AUSvIND | @ybj_19https://t.co/BFcB5LUJ3n