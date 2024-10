Ind A vs Pak A: "यह किसी भारतीय का सर्वकालिक...", रमनदीप के सुपर से ऊपर कैच पर दिनेश कार्तिक का बड़ा बयान

ओमान के अल-अमेरात शहर में खेले जा रहे इमर्जिंग एशिया कप (अंडर-23) में भारत ने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराकर अपने अभियान का शानदार आगाज किया. भारत ने आखिरी ओवर में पड़ोसी देश को 7 रन रन से मात दी, लेकिन जीत से ज्यादा फैंस के बीच चर्चा विषय बन गया रमनदीप सिंह (Ranandeep Singh) का एक ऐसा कैच, जो पूरी विश्व क्रिकेट में चर्चा का विषय बना हुआ है. सोशल मीडिया पर फैंस इसको बार-बार देख रहे हैं, इसे लाइक कर रहे हैं. यही वजह है कि रमनदीप का यह कैच ट्रेंड कर रहा है. पूर्व क्रिकेट दिनेश कार्तिक ने तो इस कैच को लेकर बहुत ही बड़ी बात कह ही है. कार्तिक ने X पर पोस्ट किए मैसेज में लिखा, "रमनदीप द्वारा लपका गया यह यह किसी भी भारतीय द्वारा पकड़े गए सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ कैचों में से एक गिना जाएगा. हैरतअंगेज..मंत्रमुग्ध..अवास्तविक",

