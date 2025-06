Ind A vs Eng Lions: 'वह बढ़िया घरेलू टेस्ट प्लेयर है, लेकिन...', इंग्लैंड दौरे पर इस बल्लेबाज को सोशल मीडिया ने घेरा

शुक्रवार को नॉर्थंप्टन में भारत ए और इंग्लैंड लॉयन्स के बीच शुरू हुए चार दिनी मैच के साथ ही टीम इंडिया ने मेजबानों के खिलाफ 20 जून से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज की तैयारियों को और धार देने के अभियान को फिर से शुरू किया. पहले दिन केएल राहुल (116), करुण नायर (40) और दूसरे विकेटकीपर ध्रुव जुरेल (52) ने मौके को भुनाया, तो घरेलू सीजन में पिछले कुछ सीजन से रनों का अंबार लगा रहे अभिमन्यु ईश्वरन (11) फिर से नाकाम रहे. और इसके बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर उनको घेर लिया. पिछले मैच में लॉयन्स के खिलाप ईश्वरन ने ओपनिंग करते हुए दोनों पारियों में 8, 64 रन बनाए थे. लेकिन ईश्वरन की एक और कामयाबी फैंस को पसंद नहीं आई. दो राय नहीं कि टेस्ट इलेवन में जगह के लिए मुकाबला बहुत ही कड़ा है. और ऐसे प्रदर्शन से ईश्वरन का भला नहीं होगा

Abhimanyu Easwaran has undoubtedly piled up runs in domestic cricket, but when it comes to the international stage, he tends to fade away. Despite being handed the IND A captaincy, he managed just 8 runs in the first innings & 68 in the 2nd in the 1st game. Today, in the 2nd… pic.twitter.com/uM6gOAC30A — Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) June 6, 2025

यह वह दौर है, जहां सितारों की जगमगाहट के बीच एक दो नाकामियां ही आपको घेर लेती हैं

Abhimanyu Easwaran 11 runs off 13 balls.



Have never seen any domestic player so much opportunity. Enough is enough!#IndAvEngLions — Madras Man (@newbatsman) June 6, 2025

डोमेस्टिक टेस्ट प्लेयर....देख रहे हैं आप

How do bums like Abhimanyu Easwaran gets selected for ICT everytime?

Yeah he is a good domestic test batter

But nowhere close to international cricket levels



I would have backed Sarfaraz over him in the squad. — Mathemetically Physicist. (@mathemerizing19) June 6, 2025

स्विंग गेंदों के खिलाफ अभिमन्यु को कमजोर बताया जा रहा है

Sorry to say but Abhimanyu Easwaran does not look like a Test match player. He is too vulnerable against a moving ball.



Though, He is an excellet player at domestic level but not level above it.



Indian selectors need to move on from him.@abhishereporter @kushansarkar — Mohd Sufiyan محمد سفیان (@sufi_cricholic) June 6, 2025

विफलता के बावजूद अभिन्यु को बार-बार मौके दिए जाने पर सवाल उठने लगे हैं