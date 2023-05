"अगर ये धोनी होते..." Sunil Gavaskar ने Dhoni की कप्तानी की तुलना में Rohit Sharma को लेकर दिया बड़ा बयान

Sunil Gavaskar on Rohit and Dhoni

Sunil Gavaskar about Rohit Sharma Captaincy vs Ms Dhoni: रोहित शर्मा एक ऐसे कप्तान है जिसने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में मुंबई इंडियंस को 5 खिताब दिलाए हैं. फिर भी, कुछ को लगता है कि उन्हें अपने नेतृत्व के लिए उस तरह का श्रेय नहीं मिला जिसके वह हकदार हैं. अनकैप्ड पेसर आकाश मधवाल (Akash Madhwal) के नेतृत्व में MI ने एलिमिनेटर में लखनऊ सुपर जायंट्स (MI vs LSG Eliminator) पर एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की, रोहित को युवा पेसर को इस स्तर पर प्रदर्शन करने का अवसर देने के लिए क्रिकेट जगत से काफी प्रशंसा मिली लेकिन, भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर (Gavaskar on Rohit Sharma Captaincy vs MS Dhoni) को नहीं लगता कि रोहित को चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी की तरह श्रेय मिलता है.