ICC World Test Championship: "इस बार फाइनल..." बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले से पहले पाकिस्तान के कप्तान का बड़ा बयान

पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद ने पहले टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ तेज आक्रमण अपनाने के टीम के फैसले का समर्थन किया है और बताया कि यह कदम आयोजन स्थल पर खेले गए घरेलू मैचों के परिणामों का विश्लेषण करने के बाद उठाया गया है. शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व करेंगे जबकि खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली तेज गेंदबाजी चौकड़ी को पूरा करेंगे। शुरुआती टेस्ट के लिए अंतिम 11 में ऑलराउंडर सलमान अली आगा एकमात्र स्पिन-गेंदबाजी विकल्प हैं.

मसूद ने मंगलवार को प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,"रावलपिंडी में, जब भी हमने घरेलू क्रिकेट खेला है, परिस्थितियाँ तेज़ गेंदबाज़ों और बल्लेबाजों के पक्ष में रही हैं. स्पिन-गेंदबाजी इतना बड़ा खतरा नहीं रही है. इसलिए, हम कुछ नया लागू करने के बजाय घरेलू क्रिकेट में जो करते हैं उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो हमें आम तौर पर रावलपिंडी में नहीं मिलता है."

मध्यक्रम के बल्लेबाज ने मीर हमजा पर मोहम्मद अली के चयन के पीछे की विचार प्रक्रिया को साझा किया. शान मसूद ने आगे कहा,"यदि आप अलग से देखें, तो आप इस बात पर बहस कर सकते हैं कि इस विशेष गेंदबाज को दूसरे गेंदबाज की तुलना में क्यों तरजीह दी गई. हमने विचार किया कि शाहीन आफरीदी और नसीम शाह का सबसे अच्छा समर्थन कौन कर सकता है, जो उम्मीद है कि कल नई गेंद लेंगे. हमारा मानना ​​है कि मोहम्मद अली इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं. वह डेक पर जोरदार प्रहार करता है, गेंद को सीम के साथ हवा में घुमा सकता है और उसके पास अतिरिक्त गति है. यह एक गेंदबाज के दूसरे से बेहतर होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह है कि कौन परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त है."

34 वर्षीय को विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल खेलने की उम्मीद है और उन्होंने सीरीज के शेष मैचों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने पर जोर दिया है. अब तक पांच टेस्ट मैचों में दो जीत और तीन हार के बाद पाकिस्तान फिलहाल विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप तालिका में छठे स्थान पर है. भारत शीर्ष पर है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका शीर्ष पांच स्थानों पर हैं.

मसूद ने कहा,"और हमारे लिए फिर से, हमें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी स्थिति को देखना होगा. हां, यह पहले छठा और सातवां था. हां, हम स्पष्ट रूप से इस बार फाइनल खेलना चाहेंगे. इसलिए यदि आप फाइनल में खेलना चाहते हैं तो हमें अपने घरेलू टेस्ट मैच जीतने होंगे. अगर हमें जीतना है तो हमें लगातार 20 विकेट लेने होंगे और जाहिर तौर पर हमारे बल्लेबाजों को पर्याप्त स्कोर बनाना होगा और गेंदबाजों को ये 20 विकेट लेने का समय देना होगा."

