England vs Australia: अहमदाबाद की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया ( England vs Australia, Head-to-head in ODIs)

वनडे में दोनों टीमों के बीच 155 मैच हुए हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया को 87 मैचों में जीत तो वहीं 63 मैचों में इंग्लैंड की टीम जीत हासिल करने में सफल रही है. 3 मैचों में कोई परिणामम नहीं आया है. इसके अलावा 2 मैच टाई रहा है.

वर्ल्ड कप में England vs Australia, (England vs Australia, Head-to-Head in ODI World Cup)

World Cup में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम के बीच 9 मैच हुए हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 6 जीते हैं जबकि इंग्लैंड 3 मौकों पर विजयी रहा है. यानी ऑस्ट्रेलियाई टीम वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड से आगे है.

ऑस्ट्रेलिया संभावित XI (Australia Probable XI)

डेविड वार्नर, ट्रैविस हेड, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, मार्कस स्टोइनिस, पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड

इंग्लैंड XI (इंग्लैंड England Probable XI)

जॉनी बेयरस्टो, डेविड मालन, जो रूट, बेन स्टोक्स, जोस बटलर (कप्तान और विकेटकीपर), मोईन अली, लियाम लिविंगस्टोन, क्रिस वोक्स, डेविड विली, आदिल राशिद, मार्क वुड

पिच रिपोर्ट England vs Australia, pitch report Narendra Modi Stadium, Ahmedabad )

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मैच अहमदाबाद में होने वाला है. बता दें कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 5 काली मिट्टी की पिचे हैं. यहां बल्लेबाजी और गेंदबाजी से बराबर का मुकाबला देखने को मिलता है. स्पिनर्स को भी मिडिल ओवर में सहायता मिलती है. ऐसे में उम्मीद है कि जो टीम सभी डिपार्टमेंट में अच्छा करेगी उस टीम को जीत मिलेगी.

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad का वनडे रिकॉर्ड

इस मैदान पर अबतक 30 वनडे मैच हुए हैं जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीमों को 16 मैचों में जीत मिली है तो वहीं बाद में बैटिंग करने वाली टीम 14 मैच में जीत हासिल करने में सफल रही है.

England vs Australia, मौसम England vs Australia, Narendra Modi Stadium, Ahmedabad)

दोनों टीमों के बीच मैच गुजरात के अहमदाबाद में होगा. एक्यूवेदर के अनुसार, मैच शुरू होने पर अहमदाबाद में तापमान 34 डिग्री तक चला जाएगा. शाम होते-होते ठंडक बढ़ेगी. बारिश की कोई संभावना नहीं है जबकि आर्द्रता 61% रहने की उम्मीद जताई गई है.

England vs Australia Prediction: इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलियाई टीम फॉर्म में नजर आ रही है. ऐसे में जीत की उम्मीद भी ऑस्ट्रेलिया की ज्यादा नजर आ रही है. वैसे, इंगलैंड भी आजके मैच में पूरे दम के साथ खेलेगा. लेकिन जीत का प्रतिशत ऑस्ट्रेलिया की ओर है. 70/30