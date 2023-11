Bangladesh vs Sri Lanka: दिल्ली की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

बांग्लादेश vs श्रीलंका( Bangladesh vs Sri Lanka, Head-to-head in ODIs)

वनडे में दोनों टीमों के बीच 53 मैच हुए हैं जिसमें 42 मैच में श्रीलंका को तो वहीं बांग्लादेश को 9 मैचों में जीत मिली है. 2 मैचों का परिणाम नहीं आया पाया है तो वहीं, दोनों टीमों के बीच एक भी मैच टाई नहीं हुआ है.

Bangladesh vs Sri Lanka Head to Head in ODI World Cup

वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम के बीच 4 मैच हुए हैं जिसमें 3 मैच श्रीलंकाई टीम जीतने में सफल रही है. बांग्लादेश एक भी मैच नहीं जीत पाया है. वहीं. एक मैच टाई रहा है.

बांग्लादेश संभावित XI (Bangladesh Probable XI)

लिटन दास, मेहदी हसन मिराज, नजमुल हुसैन शान्तो, शाकिब अल हसन (कप्तान), मुशफिकुर रहीम (विकेटकीपर), महमुदुल्लाह, तौहीद हृदयोय, महेदी हसन/नासुम अहमद, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, शोरफुल इस्लाम

श्रीलंका XI (Sri LankaProbable XI)

पथुम निसांका, कुसल परेरा/दिमुथ करुणारत्ने, कुसल मेंडिस (कप्तान और विकेटकीपर), सदीरा समरविक्रमा, चैरिथ असलांका, एंजेलो मैथ्यूज, डुनिथ वेलालेज/धनंजय डी सिल्वा, महीश थीक्षाना, कासुन राजिथा, दुशमंथा चमीरा, दिलशान मदुशंका

पिच रिपोर्ट Bangladesh vs Sri Lanka, pitch report Arun Jaitley Stadium, Delhi )

बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. बता दें कि अरुण जेटली स्टेडियम की पिच धीमा मानी जाती रही है लेकिन इस बार इस पिच ने अलग अंदाज दिखाया है और खूब रन बने हैं. छोटी बाउंड्री होने के कारण बल्लेबाज यहां जमकर रन बना पा रहे हैं. इस पिच पर स्पिनर्स भी अपना जलवा दिखा सकते हैं.

Arun Jaitley Stadium, Delhi का वनडे रिकॉर्ड

इस मैदान पर अबतक 32 वनडे मैच हुए हैं जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीमों को 16 मैचों में जीत मिली है तो वहीं बाद में बैटिंग करने वाली टीम 15 मैच में जीत हासिल करने में सफल रही है.

Bangladesh vs Sri Lanka, मौसम India vs South Africa, Arun Jaitley Stadium, Delhi )

दिल्ली में मैच तापमान 29 डिग्री तक जाएगा, देर शाम यह 21 डिग्री तक ठंडा हो जाएगा. आर्द्रता 70% से अधिक रहने की उम्मीद है। वेदर डॉट कॉम के अनुसार बारिश की संभावना कम है.

Bangladesh vs Sri Lanka Prediction: बांग्लादेश की टीम ने इस बार अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है जिससे टीम का मनौबल बेहद ही ठंडा है. दूसरी ओर श्रीलंका के लिए यह मैच करो या मरो वाला है. ऐसे में इस मैच में श्रीलंकाई टीम अपने पूरे दम के साथ मैदान पर उतरेगी. हालांकि बांग्लादेश अपने इज्जत को बनाए रखने के लिए मैदान पर उतरेगी.