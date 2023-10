Pakistan vs Bangladesh: कोलकाता की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

यह भी पढ़ें: Jos Buttler: "मुझे यकीन नहीं था कि..." टीम इंडिया के हाथों हार के बाद 'उदास' हुए कप्तान बटलर का बड़ा बयान

पाकिस्तान vs बांग्लादेश ( Pakistan vs Bangladesh Head-to-head in ODIs)

वनडे में दोनों टीमों के बीच 38 मैच हुए हैं जिसमें 33 मैच में पाकिस्तान को जीत मिली है तो वहीं केवल 5 मैच बांग्लादेश की टीम जीतने में सफल रही है. न्यूट्रेल वेन्यू पर हुए मैचों में 7 बार पाकिस्तान को जीत तो वहीं बांग्लादेश को 2 मैचों में जीत मिली है.

वर्ल्ड कप में Pakistan vs Bangladesh (Pakistan vs Bangladesh HEAD TO HEAD IN ODI WORLD CUP)

वर्ल्ड कप में पाकिस्तान vs बांग्लादेश के बीच 2 मैच हुए हैं जिसमें एक मैच में पाकिस्तान को जीत मिली है तो वहीं, एक मैच बांग्लादेश की टीम जीतने में सफल रही है. आखिरी बार दोनों टीमों के बीच एशिया कप 2023 में लाहौर में मुकाबला हुआ था जिसमें पाकिस्तान को 7 विकेट से शानदार जीत मिली थी. बता दें कि साल 1999 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 62 रन से हराया था. तो वहीं 2019 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 94 रन से हराने में सफलता पाई थी.

पाकिस्तान संभावित XI (Pakistan Probable XI)

अब्दुल्ला शफीक, इमाम-उल-हक, बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, उसामा मीर, शाहीन अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ

बांग्लादेश संभावित XI (Bangladesh Probable XI)

तंज़ीद हसन, लिट्टन दास, नजमुल हुसैन शान्तो, शाकिब अल हसन (कप्तान), मुश्फिकुर रहीम (विकेटकीपर), महमुदुल्लाह, मेहदी हसन मिराज, महेदी हसन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, शोरफुल इस्लाम

पिच रिपोर्ट ( Pakistan vs Bangladesh pitch report: Eden Gardens, Kolkata )

कोलकाता के ईडन गार्डन्स हमेशा से बल्लेबाजों को मदद करती है और यहां हाई स्कोर वाला मैच देखने को मिलता रहता है. पहली पारी में 241 के औसत स्कोर के साथ, यह स्पष्ट है कि पिच बल्लेबाजी के लिए उपयुक्त है. जैसे-जैसे मैच दूसरी पारी में आगे बढ़ता तो स्पिन गेंदबाजों को पिच मदद करने लगती है. कुल मिलाकर यह पिच बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए आदर्श है. इस मैदान पर इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के बीच मैच खेला गया था जिसमें नीदरलैंड्स ने बड़ा उलटफेर करते हुए बांग्लादेश को हरा दिया था. बांग्लादेश की टीम केवल 142 रन ही बना सकी थी. वहीं. नीदरलैंड्स ने पहले खेलते हुए 229 रन का स्कोर खड़ा किया था. ऐसे में आज जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बल्लेबाजी करने के बारे में सोचगी.

Pakistan vs Bangladesh मौसम Update ( Pakistan vs Bangladesh Kolkata weather Update)

कोलकाता में आज धूप खिला रहेगा , बारिश की न्यूनतम संभावना है. मैच के दौरान कोलकाता में तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता का स्तर लगभग 58% रहने का अनुमान है. 8 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की हवा चलने का अनुमान भी किया गया है. वैसे,फैन्स इस मैच का पूरा लुत्फ उठा सकेंगे.