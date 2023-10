England vs South Africa: वानखेड़े की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

यह भी पढ़ें: IND vs BAN: क्या अंपायर ने वाइड न देकर Virat Kohli की मदद की, वसीम अकरम ने दिया करारा जवाब

साउथ अफ्रीका vs इंग्लैंड (England vs South Africa head-to-head records)

वनडे में दोनों टीमों के बीच कुल 69 मैच हुए हैं जिसमें 30 मैचों में इंग्लैंड को जीत और 33 में साउथ अफ्रीको को जीत मिली है. पिछले 5 मौके पर जब दोनों टीम का आमना-सामना हुआ था तो इंग्लैंड को 2 मैचों में जीत और 2 मैच में साउथ अफ्रीकी टीम को जीत मिली थी.

वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका vs इंग्लैंड (In World णup England vs South Africa)

वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड अब तक 7 बार आपस में भिड़ चुके हैं. इंग्लैंड को 4 मौकों पर जीत और साउथ अफ्रीका को 3 मौकों पर जीत मिली है.

इंग्लैंड vs साउथ अफ्रीका - वनडे वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच खेले गए मैचों का परिणाम

1992: इंग्लैंड तीन विकेट से जीता (मेलबोर्न)

1992: इंग्लैंड 19 रन से जीता (सिडनी)

1996: साउथ अफ्रीका 78 रन से जीता (रावलपिंडी)

1999: साउथ अफ़्रीका 122 रनों से जीता (द ओवल)

2007: साउथ अफ़्रीका नौ विकेट से जीता (ब्रिजटाउन)

2011: इंग्लैंड 6 रन से जीता (चेन्नई)

2019: इंग्लैंड 104 रनों से जीता (द ओवल)

इंग्लैंड संभावित XI (England Probable XI)

जॉनी बेयरस्टो, डेविड मालन, जो रूट, जोस बटलर (कप्तान), हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, लियाम लिविंगस्टोन, डेविड विली, क्रिस वोक्स, मार्क वुड, रीस टॉपले

साउथ अफ्रीका संभावित XI (South Africa Probable XI)

टेम्बा बावुमा (कप्तान), क्विंटन डी कॉक, रासी वैन डेर डुसेन, एडेन मार्कराम, हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर, मार्को जानसन, कैगिसो रबाडा, केशव महाराज, गेराल्ड कोएत्ज़ी, लुंगी एनगिडी

पिच रिपोर्ट (England vs South Africa pitch report Wankhede Stadium, Mumbai)

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम दोनों टीमों के बीच यह मैच खेला जाने वाला है. मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम उच्च स्कोरिंग मुकाबलों के लिए जाना जाता है.. पिच बैटिंग विकेट है और बाउंड्री भी काफी छोटी है. ऐसे में आज यहां रनों की बारिश हो सकती है. हालांकि, गेंदबाज़ी के नज़रिए से पिच स्पिनरों को थोड़ी मदद करने के लिए भी जानी जाती है, ऐसे में आज स्पिनर्स भी अपना कमाल दिखा सकते हैं. इस मैदान पर अबतक 27 वनडे मैच हुए हैं जिसमें चेस करने वाली टीम को 14 मैचों में जीत मिली है. आज टॉस जीतकर टीम इस मैच में चेस करने के बारे में सोच सकती है.

इंग्लैंड Vs साउथ अफ्रीका मौसम Update ((England vs South Africa weather Update)

Weather.com. के अनुसार, मुंबई में दिन के समय तापमान 30 से 40 डिग्री तक पहुंच सकता है, आज गर्मी और उमस रहेगी. जबकि शाम के समय तापमान ठंडा हो जा सकता है. आज मुंबई में बारिश की संभावना न के बराबर है.