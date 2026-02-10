IND vs PAK: टी-20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान के बीच एक नहीं बल्कि इतने मैच हो सकते हैं, जानिए पूरा गणित!

India vs Pakistan T20 World Cup: भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 विश्व कप का मैच निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा चूंकि पाकिस्तान सरकार ने बांग्लादेश और श्रीलंका के समझाने के बाद इस मैच के बहिष्कार का फैसला वापिस ले लिया है और इसके साथ ही टूर्नामेंट में जारी गतिरोध भी खत्म हो गया है. ऐसे में अब 15 फरवरी को दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. बता दें कि अब दोनों टीमें टी-20 वर्ल्ड कप में 9वीं बार एक दूसरे के खिलाफ आमने-सामने होगी.

कितनी बार होगा भारत-पाकिस्तान मैच

भारत और पाकिस्तान की टीम टी-20 वर्ल्ड कप में एक दूसरे के खिलाफ दो बार भिड़ सकती है. पहला मैच 15 फरवरी को होगा तो वहीं दूसरा मैच उस समय होगा, जब दोनों टीमें सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचने में सफल रही.

ऐसा है पूरा समीकरण

दरअसल, सुपर 8 में दोनों टीमों के बीच मुकाबला नहीं होगा. इसका सीधा सा कारण है कि दोनों टीमें एक ही ग्रुप में हैं और आईसीसी ने कुछ टीमों के लिए पहले से ही सीडिंग तय कर दी है, यानी चारों ग्रुप में से हर एक से टॉप दो टीमें ICC की ओर से दी गई पहले से तय सीडिंग के आधार पर सुपर 8 में एंट्री करेंगी. आठ टीमों को चार-चार के दो ग्रुप में बांटा जाएगा – ग्रुप 1 और ग्रुप 2 – जिसमें से टॉप दो टीमें आगे सेमीफाइनल में जाएंगी.

4 ग्रुप की प्री-सीडेड टीमें हैं

ग्रुप A – भारत (X1), पाकिस्तान (Y3)

ग्रुप B – ऑस्ट्रेलिया (X2), श्रीलंका (Y4)

ग्रुप C – वेस्ट इंडीज (X3), इंग्लैंड (Y1)

ग्रुप D – साउथ अफ्रीका (X4), न्यूजीलैंड (Y2)

ग्रुप स्टेज में पहले या दूसरे स्थान पर रहने के बावजूद, X सीडेड सभी टीमें सुपर 8 का ग्रुप 1 बनाएंगी, जबकि Y-कोडेड टीमें ग्रुप 2 बनाएंगी. ग्रुप 1 के सभी गेम भारत के 5 शहरों में होंगे, जबकि ग्रुप 2 के मैच श्रीलंका में दो जगहों पर खेले जाएंगे. प्री-सीडेड को लेकर जो शेड्यूल बनाया गया है उसे देखते हुए सुपर 8 में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होगा.

सुपर 8 का शेड्यूल

पहले से तय किए गए सीडिंग के अनुसार सुपर 8 में भारत-पाकिस्तान की टीम पहुंचती है तो दोनों के बीच मुकाबला नहीं होगा.

सेमीफाइल या फाइनल में हो सकती है भिड़ंत

सुपर 8 में चार-चार टीमों के दो ग्रुप होंगे, इन सभी ग्रुप से टॉप पर रहने वाली दो-दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेगी. अब अगर ग्रुप 1 से भारत टॉप पर बने रहते हुए सेमीफाइनल पहुंचता है और दूसरे ग्रुप से टॉप पर रहने हुए पाकिस्तान सेमीफाइल में पहुंचती है तो सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा. अगर सुपर 8 में दोनों टीमें अपने ग्रुप में टॉप पर रहती है तो फिर दोनों टीमों के बीच सेमीफाइनल में मैच नहीं होगा.

फाइनल में होगा मुकाबला

अब सेमीफाइनल में दोनों टीमें अपने-अपने मैच जीतकर फाइनल में पहुंचती है तो फाइनल में भारत-पाकिस्तान के बीच महामुकाबला देखने को मिलेगा.