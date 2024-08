''कैन यू कुड यू प्लीज'', हरभजन सिंह ने कैसे सीखी इंग्लिश? कहानी सुनकर हंसी रोकना हुआ मुश्किल, VIDEO

How did Harbhajan Singh learn English? मौजूदा समय में बाबर आजम की अंग्रेजी कर हर कोई मजाक बनाता है. हालांकि, पाकिस्तानी कप्तान ने अंग्रेजी पर कमांड बनाने के लिए काफी मेहनत किया है. इसका असर भी दिख रहा है. अब वह दुनिया के अन्य क्रिकेटरों के साथ इस भाषा में आसानी से बात कर लेते हैं. एक समय था जब भारतीय क्रिकेटरों के भी अंग्रेजी में हाथ तंग हुआ करते थे. मगर उन्होंने इसपर खूब मेहनत की. मौजूदा समय में भारतीय क्रिकेटरों के अंग्रेजी की चारो तरफ तारीफ होती है.

टीम इंडिया के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने अपने शुरुआती दौर के बारे में खुलासा किया है. जब उनके अंग्रेजी में हाथ तंग हुआ करते थे. कपिल शर्मा के शो में अपनी पत्नी के साथ पहुंचे दिग्गज स्पिनर ने कई मुद्दों पर अहम खुलासे किए थे. इस बीच उन्होंने यह भी बताया था कि जब वह एक बार अजीत अगरकर के साथ रूम साझा कर रहे थे तो तब उन्होंने कैसे उनके अंग्रेजी के शब्दों को सुनकर उनकी कॉपी करने की कोशिश की थी.

.@harbhajan_singh, beh ja araam naal. Aida tu IELTS instructor rehnda nai. Don't make fun of Babar Azam, just see how you used to be in your playing days 🇮🇳😂😂



Also, @IrfanPathan works for Star Sports Hindi. Wo interview Hindi/Urdu mein leta hay 👎🏽👎🏽pic.twitter.com/pivBxJUXPJ https://t.co/1j3WtpykKp