'गिल ने दोहरे शतक को पार्क में...', मेन्टॉर युवराज सिंह दिग्गजों ने किया शुभमन गिल को सलाम

यह सभी जानते हैं कि पूर्व दिग्गज युवराज सिंह ने बर्मिंघम टेस्ट के दूसरे दिन दोहरे शतकवीर कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) को इस मुकाम तक पहुंचने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है. ऐतिहासिक पारी के बाद युवराज ने कहा कि शुभमन गिल के स्पष्ट इरादों ने उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट श्रृंखला में जबर्दस्त सफलता दिलाई क्योंकि उन्होंने दोहरा शतक जड़ने को पार्क में टहलने जैसा आसान बना दिया.भारत की दो विश्व कप जीत के नायक रहे 44 वर्षीय युवराज ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान युवा गिल और भारत के टी20 सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का मार्गदर्शन किया था, जब वे उनके चंडीगढ़ के बंगले में रुके थे.

Take a bow @ShubmanGill! Making it look so easy on the big stage! Well played and well deserved double century 💯 an example of being unstoppable when the intent is clear 🔥 #IndVSEng pic.twitter.com/A1JXYVkzni — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) July 3, 2025

युवराज ने अपने आधिकारिक ‘एक्स' हैंडल पर लिखा, ‘शुभमन गिल को सलाम! बड़े मंच पर सब कुछ इतना आसान बना दिया! शानदार खेला और दोहरे शतक के हकदार थे. यह उदाहरण है कि जब इरादा साफ हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता.' वहीं, हाल ही में संन्यास लेने वाले रविचंद्रन अश्विन ने गिल की कप्तानी की ‘शानदार शुरुआत' की सराहना की.

A double for Gill.👌👌👌



Fabulous start to his leadership stint, this would do him a world of good moving forward.



It's time for India to bat all day now. #INDvsENG pic.twitter.com/mRbJhYhzWl — Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) July 3, 2025

अश्विन ने लिखा, ‘गिल का दोहरा शतक. कप्तानी की उनकी शुरुआत शानदार रही, इससे उन्हें आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी. अब भारत को पूरे दिन बल्लेबाजी करनी चाहिए.' हालांकि, अश्विन की बात सही साबित नहीं हुई. न केवल भारत की पारी पहली पारी 587 पर सिमट गई, बल्कि दिन का खेल खत्म होते-होते भारत ने इंग्लैंड को पिछले पांव पर ला दिया.

Very pleased to see the intent and commitment shown by @ShubmanGill and @imjadeja today. Well played! pic.twitter.com/e1XK6NfFzG — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 3, 2025

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने लिखा, ‘‘शुभमन गिल और जडेजा द्वारा आज दिखाए गए इरादे और प्रतिबद्धता को देखकर बहुत खुशी हुई. शानदार खेल दिखाया.'



What else is there to say When a player of just 25 years creates history in the land where cricket was born! What a knock, i was hoping for a triple but looking at this young legend play its not too far in the future! #ENGvsIND #ShubmanGill pic.twitter.com/0j7iTGvtzd — Kris Srikkanth (@KrisSrikkanth) July 3, 2025

पूर्व चीफ सेलेक्टर कृष्णाचारी श्रीकांत ने लिखा, 'जब सिर्फ 25 साल का कोई खिलाड़ी ऐसे देश में इतिहास रचता है, जहां क्रिकेट का जन्म हुआ है, तो कहने को बचता ही क्या है. क्या शानदार पारी थी. मैं तिहरे शतक की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जिस अंदाज में जिस अंदाज में गिल खेले, उसे देखते हुए यह उनसे ज्यादा दूर नहीं है.