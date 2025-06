IND vs ENG: टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले अचानक इस खिलाड़ी की हुई टीम इंडिया में एंट्री, खेले हैं मात्र दो टेस्ट

भारत और इंग्लैंड के बीच 20 जून से लीड्स में शुरू हो रही पांच टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले, टीम इंडिया में बदलाव हुआ है. टीम में हर्षित राणा की एंट्री हुई है. बीते दिनों ही ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि हर्षित राणा को इंग्लैंड में रूकने के लिए कहा गया था. स्टार स्पोर्ट्स की मानें तो अब इस बॉलिंग ऑल-राउंडर की इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया में एंट्री हो गई है. बता दें, हर्षित ने ऑस्ट्रेलियाई दौरे के दौरान अपना टेस्ट डेब्यू किया था और उन्होंने अभी तक सिर्फ दो मैच ही खेले हैं.

