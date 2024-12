Harry Brook record : हैरी ब्रूक ने रचा इतिहास, तोड़ दिया डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज बने

Harry Brook record in Test Cricket: न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच (NZ vs ENG ,2nd Test) में हैरी ब्रूक ने शानदार शतक ठोका टेस्ट में ब्रूक का यह आठवां शतक है. बता दें कि ब्रूक ने अपने टेस्ट करियर का आठवां शतक ठोककर इतिहास रच दिया है. ब्रूक ने अपने 23वें टेस्ट में ही आठवां शतक ठोक दिया है. ऐसा कर ब्रूक ने सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे महान दिग्गज को पछाड़ दिया है. बता दें कि सचिन ने अपने 23वें टेस्ट मैच तक केवल 5 शतक ही ठोक पाए थे. वही हाल कोहली का भी रहा था. विराट कोहली ने अपने करियर के पहले 23 टेस्ट मैच तक कुल 5 शतक लगाए थे. वहीं, ब्रूक ने अबतक 8 शतक 23 टेस्ट मैच के दौरान ठोक चुके हैं. बता दें कि पहले टेस्ट मैच में भी ब्रूक ने शानदार 171 रन की पारी खेली थी. वहीं. टेस्ट में पारियों के हिसाब से सबसे तेज 8 शतक लगाने के मामले में ब्रूक टॉप 10 में पहुंच गए हैं. ब्रूक सबसे तेज 8 शतक लगाने वाले टेस्ट क्रिकेट के 9वें बल्लेबाज हैं.

इसके साथ-साथ Harry Brook साल 2024 में टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन भी पूरा करने में सफल हो गए हैं. वो ऐसा करने वाले चौथे बल्लेबाज बने हैं. उनसे पहले जो रूट, जायसवाल और बेन डकेट ने साल 2024 में टेस्ट क्रिकेट में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं.

Harry Brook currently has the second highest batting average of any batsman in the history of Test Cricket.



Behind only Bradman.



Legend. #NZLvENG #bbccricket pic.twitter.com/vk0agJ30Ga