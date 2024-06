Haris Rauf Fight With Fan: ऐसी सोच? फैन के साथ हाथापाई पर हारिस रऊफ का बचकाना पोस्ट हुआ वायरल

Haris Rauf on Fight With Fan: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ ने खुद को तब विवादों में पाया जब कुछ लोगों के समूह के साथ उनकी बहस का वीडियो ऑनलाइन सामने आया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जब उनके परिवार को घसीटा जाएगा तो वह "जवाब देने में संकोच नहीं करेंगे". यह घटना अमेरिका और वेस्टइंडीज में हुए टी20 विश्व कप से पाकिस्तान के ग्रुप चरण से बाहर होने के बाद हुई. पाकिस्तान को नए खिलाड़ियों अमेरिका से करारी हार का सामना करना पड़ा और फिर पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ जीत की स्थिति से बाहर होने के दबाव में ढह गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो क्लिप में हारिस अपनी पत्नी के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे थे, तभी उनकी टक्कर कुछ लोगों से हो गई. हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्रिकेटर और लोगों के बीच किस बारे में बातचीत हुई, लेकिन कथित तौर पर वे शोपीस में टीम के खराब प्रदर्शन के लिए उनका मजाक उड़ा रहे थे. अचानक राउफ ने अपना आपा खो दिया और वह उन लोगों की ओर भागते हुए दिखाई दिए. राउफ ने एक्स पर लिखा: "मैंने इसे सोशल मीडिया पर नहीं लाने का फैसला किया, लेकिन अब जब वीडियो सामने आ गया है, तो मुझे लगता है कि इस स्थिति को संबोधित करना आवश्यक है.

