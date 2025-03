'इंसान हूं, भगवान नहीं...', 2008 में जिस कांड से हिल गई थी पूरी दुनिया, उसपर हरभजन सिंह ने फिर मांगी माफी

Harbhajan Singh Emotional Apology To Sreesanth Over 'Slapgate' Episode: आईपीएल 2008 कई मायनों में यादगार रहा. उस साल शेन वॉर्न की अगुवाई में राजस्थान रॉयल्स की टीम खिताब पर कब्जा जमाने में कामयाब हुई थी. मगर इस साल कि जो सबसे बड़ी घटना थी. वह थी हरभजन सिंह और श्रीसंत के बीच विवाद. दरअसल, एक हाई प्रेशर मैच में हरभजन सिंह ने बीच मैदान में श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दिया था. जिसके बाद काफी विवाद मचा था. लोगों ने जमकर हरभजन सिंह की आलोचना की थी. यही नहीं भारतीय दिग्गज को अपने इस हरकत के लिए खामियाजा भी भुगतना पड़ा. उन्हें प्रतिबंध की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था.

उस हादसे को बीते करीब 17 साल हो गए हैं. मगर फैंस के जेहन में अब भी वह घटना बनी हुई है. लोग उस हरकत के लिए भारतीय दिग्गज की अब भी आलोचना करते हैं. मौजूदा समय में वह 18वें सीजन के तहत कमेंट्री पैनल का हिस्सा हैं. जहां उन्होंने उस विवाद पर एक बार फिर से माफी मांगी है.

This wasn't right bhai

It was my mistake . Shouldn't hv done this . But Galti hui Insaan hu 🙏 🙏Bhagwaan nahi https://t.co/dXo5fMM86k