'काली टेक्सी' .., हरभजन सिंह बुरे फंसे, Jofra Archer पर की नस्लभेदी टिप्पणी, मचा बवाल

Harbhajan Singh on Jofra Archer: भारत के पूर्व दिग्गज हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) बुरे फंस गए हैं. कमेंट्री के दौरान भज्जी ने जोफ्रा ऑर्चर (Jofra Archer) को लेकर कुछ ऐसी बातें की है जिसने फैन्स के बीच खलबली मचा दी है. दरअसल, आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स (SRH vs RR) के बीच खेले गए मैच के दौरान कमेंट्री करते हुए पूर्व स्पिनर ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर पर निशाना साधते हुए उन्हें 'काली टैक्सी' कहकर संबोधित कर दिया जिसके बाद .फैन्स भज्जी पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं. भज्जी की ओर से कहे इस शब्द ने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है. कमेंट्री के दौरान भज्जी ने यह कहते हुए सुने गए कि, " लंदन में काली टैक्सी का मीटर तेज़ भागता है, और यहां पे आर्चर साहब का मीटर भी तेज़ भागा है."

Racism at Peak 😂😂😂😂

Harbhajan Singh Calling Archer Kali Taxi pic.twitter.com/ijdEqFgNbX — B‎ I‎ S‎ W‎ A‎ J‎ E‎ E‎ T‎ (@Biswajeet_2277) March 23, 2025

सोशल मीडिया पर कई फैन इस मामले में हरभजन की आलोचना कर रहे है और उनसे माफ़ी मांगने की अपील कर रहे हैं. हालांकि, इस बारे में टर्बनेटर ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण या माफ़ी नहीं मांगी है.

𝗛𝗮𝗿𝗯𝗵𝗮𝗷𝗮𝗻 𝗠𝗨𝗦𝗧 𝗔𝗽𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝘇𝗲:

He called Jofra Archer a "black London taxi" during live commentary During IPL.

Shame Shame Shame#HarbhajanSingh #JofraArcher #IPL2025 #RRvsSRH #CSKvsMI pic.twitter.com/zNPlVeBfgN — Pakistan Cricket Team USA FC (@DoctorofCricket) March 23, 2025

Harbhajan Singh has called Jofra Archer a black taxi driver with a high meter value just now in the Hindi commentary. This is vile and disgusting. Please ban him. — ` (@FourOverthrows) March 23, 2025

Harbhajan Singh has called Jofra Archer a black taxi driver with a high meter value just now in the Hindi commentary. This is vile and disgusting. Please ban him. — ` (@FourOverthrows) March 23, 2025

दूसरी ओर इस मैच में हैदराबाद ने कमाल का खेल दिखाया और जीत हासिल की. सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से ईशान किशन ने धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी की ओर केवल 45 गेंद पर शतक लगाने में सफल रहे. ईशान ने 47 गेंद पर 106 रन की पारी खेली. ईशान ने अपनी तूफानी पारी में 11 चौके ओर 6 छक्के लगाने में सफल रहे. हैदराबाद ने यह मैच 44 रन से जीत लिया. किशन को उनकी तूफानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.