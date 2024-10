ये 2 खिलाड़ी तो गुजरात टाइटंस ने किए पक्के, सोशल मीडया पोस्ट ने फैंस के बीच मचाई सनसनी

जैसे-जैसे 31 अक्तूबर की तारीख नजदीक आ रही है, ठीक वैसे ही इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम किन खिलाड़ियों को रिटेन करेंगी. कुछ टीमों की खबरें सूत्रों के हवाले से सामने भी आई हैं, लेकिन गुजरात टाइंटस (Gujtran Titans) की ओर से ज्यादा कुछ सामने नहीं आया है. अपने पहले ही सीजन में साल 2022 में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खिताब जीतने वाले गुजरात का साल 2024 खासा मुश्किल रहा. इसमें कोई संदेह नहीं कि पांड्या की भी कमी खली. बहरहाल, इसी बीच फ्रेंचाइजी ने साल 2025 के लिए रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों को लेकर की गई पोस्ट से फैंस के बीच हलचल मचा दी है.गुजरात ने तीन खिलाड़ियों शुबमन गिल और राशिद खान को लेकर एक गूढ़ पोस्ट किया है.

All over the opponents like a Shub-Rash #AavaDe pic.twitter.com/Eb1ru2pRjG