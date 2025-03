VIDEO: दुबई में बाज बनें ग्लेन फिलिप्स, हवा में उड़ते हुए कैच पकड़कर तोड़ दिया शुभमन गिल का दिल

Glenn Phillips Took An Amazing Catch: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्लेन फिलिप्स ने एक करिश्माई कैच पकड़ते हुए सबको हैरान कर दिया है. कीवी ऑलराउंडर का यह हैरतअंगेज कारनामा भारत की बल्लेबाजी के दौरान 19वें ओवर में देखने को मिला. न्यूजीलैंड की तरफ से यह ओवर मिचेल सैंटनर डाल रहे थे. उनके इस ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के इरादे से शुभमन गिल ने ऑफ साइड में जोरदार तरीके से बल्ला घुमाया. मगर शॉट कवर पर तैनात फिलिप्स ने हवा में एक लंबी छलांग लगाते हुए उन्हें मायूस कर दिया. नतीजन गिल को कैच आउट होते हुए पवेलियन का रुख करना पड़ा.

आउट होने से पूर्व शुभमन गिल ने पारी का आगाज करते हुए फाइनल मुकाबले में कुल 50 गेंदों का सामना किया. इस बीच 62.00 की स्ट्राइक रेट से 31 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से एक छक्का निकला. शुभमन गिल जब टीम के लिए आउट हुए. उस दौरान टीम का स्कोर 18.4 ओवरों की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर 105 रन था.

Flying man does it again 😱



What a catch by Glenn Phillips 🫡#INDvsNZ #ChampionsTrophy2025 pic.twitter.com/CXlmPIJpfo