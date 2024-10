IND vs BAN: रोहित-गंभीर की चाल ने पलट दिया पूरा मैच, भारत ने कानपुर टेस्ट में ऐसे रचा इतिहास

Gautam Gambhir and Rohit Sharma: कानपुर टेस्ट मैच (Kanpuer Test Match) में भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया. बारिश से प्रभावित मैच में भारतीय टीम ने दो दिन में ही टेस्ट मैच को जीत लिया. भारत ने सात विकेट से बांग्लादेश को हराने में सफलता हासिल की. भारत के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने कमाल का खेल दिखाकर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. बता दें कि कानपुर टेस्ट मैच के पहले दिन केवल 35 ओवर का ही मैच हो पाया था, लेकिन इसके बाद तीसरे और चौथे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी थी. ऐसे में लग रहा था कि टेस्ट मैच नीरस हो जाएगा. लेकिन चौथे दिन और पांचवें दिन का खेल हुआ और जिस तरह से भारत ने क्रिकेट खेली उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया.

INDIA WON THEIR 18th CONSECUTIVE TEST SERIES WIN AT HOME 🤯



- The Greatest team ever. pic.twitter.com/9t2tzDSNRd