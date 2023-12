"टीम मैनेजमेंट को बताना होगा कि...", भारतीय प्लेइंग XI में इस खिलाड़ी को शामिल न करने पर गौतम गंभीर का माथा ठनका

IND vs SA 2nd T20I, गौतम गंभीर ने उठाया सवाल

Gautam Gambhir on Shreyas Iyer: साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में भारत (IND vs SA 2nd T20I) को हार का सामना करना पड़ा. साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट से भारत को हरा दिया. 3 टी-20 मैचों की सीरीज में अब साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे है. बता दें कि पहला टी-20 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था. वहीं, दूसरे टी-20 में भारतीय इलेवन (India XI vs South Africa T20I) में ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई को शामिल नहीं किया गया था जिसे देखकर गौतम गंभीर और पीयूष चावला चौंक गए थे.