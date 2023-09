ODI WC 2023: "तो भारत बहुत बड़ी गलती करेगा", विश्व कप से पहले गंभीर ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

नंबर 5 स्थान के लिए ईशान किशन बनाम केएल राहुल (Ishan Kishan vs KL Rahul) के चयन को लेकर स्टार स्पोर्ट्स पर गंभीर और मोहम्मद कैफ (Gautam Gambhir and Kaif on Ishan vs KL Rahul) के बीच फॉर्म बनाम रिकॉर्ड बहस शुरू हो गई थी. गंभीर का मानना है कि भारत को वनडे टीम में राहुल की जगह ईशान को न चुनकर 'गलती' से बचना चाहिए.

गंभीर ने स्टार स्पोर्ट्स पर बातचीत में कहा, "अगर भारत केएल राहुल से पहले इशान किशन को नहीं खिलाता है तो भारत बहुत बड़ी गलती करेगा," गंभीर ने अपनी बात समझाते हुए कहा कि ईशान ने पिछली कुछ एकदिवसीय पारियों में जो निरंतरता दिखाई है, चाहे वह सलामी बल्लेबाज के रूप में हो या मध्य क्रम में, उन्हें टीम में जगह मिलती है. गंभीर ने कहा, "मुद्दा यह है कि जब आप विश्व कप (WC2023) जीतने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप नाम नहीं देखते हैं, आप उनके फॉर्म से आकलन करते हैं. आप उस खिलाड़ी को चुनते हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और आपको विश्व कप जीता सकता है."

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि इशान किशन ने वह सब कुछ किया है जो उन्हें अग्रणी बनने के लिए करना चाहिए." बहस के दौरान, गंभीर ने कैफ से यहां तक ​​कहा था कि अगर विराट कोहली या रोहित शर्मा जैसे किसी खिलाड़ी ने इशान की तरह लगातार मैचों में अर्धशतक बनाए होते तो वह राहुल के चयन के लिए बल्लेबाजी करते. उन्होंने कहा, "सिर्फ इसलिए कि वह ईशान किशन हैं और उन्होंने बहुत अधिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है, आप कह रहे हैं कि केएल राहुल को उनसे पहले खेलना चाहिए."

गंभीर ने कहा, "लेकिन अगर इशान किशन की जगह विराट कोहली या रोहित शर्मा होते तो क्या केएल राहुल उनकी जगह ले पाते? जवाब 'नहीं' है." केएल राहुल एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम में वापस आ गए हैं और उनके चयन के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है क्योंकि रोहित शर्मा की टीम रविवार को सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान (IND vs PAK Asia Cup Super 4) से भिड़ेगी. यहां तक कि भारत की विश्व कप टीम के लिए भी ईशान और राहुल को दो विकेटकीपर बल्लेबाजों के रूप में चुना गया है.

हालाँकि स्टंप के पीछे के स्थान के लिए उनके बीच प्रतिस्पर्धा होगी, लेकिन अगर टीम प्रबंधन श्रेयस अय्यर को बेंच पर बैठाने का फैसला करता है तो ये दोनों भी प्लेइंग इलेवन में शामिल हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

Asia Cup 2023 IND vs PAK: गंभीर के 'दोस्ती बाहर रहनी चाहिए' बयान पर शाहिद अफरीदी का पलटवार, कह दी ये बड़ी बात

Asia Cup 2023 Super Four: "दुर्भाग्य से इस तरह..." हार के बाद बांग्लादेश कप्तान शाकिब ने पाकिस्तान टीम को लेकर कह दी बड़ी बात