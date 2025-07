Gautam Gambhir Fight: ओवल मैदान पर गौतम गंभीर की ग्राउंड स्टाफ के साथ हुई बहस - रिपोर्ट

Gautam Gambhir Angry with Ground Staff at Oval: टीम इंडिया आखिरी टेस्ट मैच की तैयारियों के लिए ओवल में प्रैक्टिस के लिए पहुंची. इस बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमे कोच गौतम गंभीर मैदानकर्मी के ऊपर नाराज दिख रहे हैं. भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर मंगलवार को ओवल के मुख्य क्यूरेटर ली फोर्टिस के साथ तीखी बहस में उलझ गए और उन्हें ग्राउंड स्टाफ पर उंगली उठाते हुए यह कहते सुना गया, "आप हमें यह नहीं बता सकते कि हमें क्या करना चाहिए." ओवल गुरुवार से भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें और अंतिम टेस्ट की मेजबानी करेगा, और मैनचेस्टर में चौथा मैच ड्रॉ कराने के दो दिन बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया है.

प्रैक्टिस के दौरान, सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में स्पष्ट रूप से नाराज़ गंभीर क्यूरेटर के साथ बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद भारत के बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक को हस्तक्षेप करके स्थिति को शांत करना पड़ा. हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों के बीच बहस क्यों हुई, लेकिन गंभीर और फोर्टिस अभ्यास के लिए पिचों की स्थिति को लेकर बहस करते हुए दिखाई दिए.

VIDEO | Indian team's head coach Gautam Gambhir was seen having verbal spat with chief curator Lee Fortis at The Oval Cricket Ground in London ahead of the last Test match of the series starting Thursday.



