तीनों फॉर्मेट में में शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की पूरी लिस्ट, इस देश के बैटरों ने किया है सबसे ज्यादा कमाल

Stuart Binny का तूफान, 42 गेंद पर 82 रन, चौके-छक्के की बारिश देखकर वाइफ मयंती लैंगर ने ऐसे किया रिएक्ट

तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में 4 भारतीय है, 3 ऑस्ट्रेलिया, 3 पाकिस्तान के, इंग्लैंड के 3 बैटर, जिसमें एक महिला बैटर भी हैं. तो वहीं, न्यूजीलैंड के 2 बल्लेबाज, श्रीलंका के 2, वेस्टइंडीज के एक बैटर, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड और बांग्लादेश के 1-1 क्रिकेटर शामिल हैं.

तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज (complete list of players who have scored hundreds in all international formats)

सुरेश रैना (भारत)

रोहित शर्मा (भारत)

केएल राहुल (भारत)

विराट कोहली (भारत)

शेन वॉट्सन (ऑस्ट्रेलिया)

डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया)

ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया)

अहमद शहजाद (पाकिस्तान)

मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान)

बाबर आजम (पाकिस्तान)

डेविड मलान (इंग्लैंड)

जोस बटलर (इंग्लैंड)

हीथर क्लेयर नाइट (इंग्लैंड महिला क्रिकेट)

ब्रैंडन मैक्कुलम (न्यूजीलैंड)

मार्टिन गप्टिल (न्यूजीलैंड)

तिलकरत्ने दिलशान (श्रीलंका)

महेला जयवर्धने (श्रीलंका)

क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)

फाफ डुप्लेसिस (साउथ अफ्रीका)

केविन ओ'ब्रायन (आयरलैंड)

तमिम इकबाल (बांग्लादेश)

'मैंने उससे ज्यादा क्रिकेट खेली है..', Virat Kohli के साथ तुलना पर Sourav Ganguly ने दिया जवाब, देखें Video

T20 WC के लिए इस दिग्गज ने सेट किया भारत का मिडिल ऑर्डर, इन दोनों विकेटकीपर को प्लेइंग XI में लिया

स्पोर्ट्स से जुड़ी Latest Updates के लिए अभी NDTV Sports Hindi को सब्सक्राइब करें. Click to Subscribe