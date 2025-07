Shubman Gill: सचिन तेंदुलकर से लेकर युवराज सिंह तक, शुभमन गिल की ऐतिहासिक पारी पर आए दिग्गजों के रिएक्शन

Sachin Tendulkar to Yuvraj Singh Reaction on Shubman Gill Historic Double Century: बतौर कप्तान टेस्ट डबल सेंचुरी की 'शुभ' शुरुआत हो चुकी है. कप्तान गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में हो रहे सीरीज के दूसरे मुकाबले में दोहरा शतक जड़ा है. गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ 387 गेंदों में 269 रन बनाए. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 30 चौके और तीन छक्के लगाए. गिल के दोहरे शतक के दम पर भारत ने पहली पारी में 587 रन बनाए. शुभमन गिल क्लासिकल क्रिकेट में इस मुकाम पर 5 साल और 33 टेस्ट मैचों के बाद पहुंचे, लेकिन बतौर कप्तान ये उनकी पहली टेस्ट सीरीज़ है. गिल को मीलों लंबा सफर तय करना है. गिल ने बर्मिंघम की अपनी इस पारी में दर्जनों रिकॉर्ड तोड़े और क्रिकेट के आंकड़ों की कहानी कहने वाले स्टैटिशियंस के गुरुवार की शाम को बेहद व्यस्त रखा.

डबल सेंचुरी की एलीट लीग

बात डबल सेंचुरी की है तो सिर्फ याद दिलाने के लिए ये दोहराना ज़रूरी है कि वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज़्यादा डबल सेंचुरी सर डॉन ब्रैडमैन के नाम 12 और कुमार संगाकार के नाम 11 डबल सेंचुरी हैं. भारत में सबसे ज़्यादा डबल सेंचुरी विराट कोहली के नाम 7, वीरेन्द्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर के नाम 6, राहुल द्रविड़ के नाम 5, सुनील गावस्कर के नाम 4 और चेतेश्वर पुजारा के नाम 3 दोहरे शतक हैं.

सचिन ने सराहा

तो बात शुभमन की शानदार पारी और पुष्प वर्षा की. सचिन तेंदुलकर ने फौरन इस युवा कप्तान को सराहा. सचिन ने एक्स पर लिखा,"शुभमन गिल और रवींद्र जडेजा के इरादों (इंटेंट) और कमिटमेंट (प्रतिबद्धता) को देखकर बहुत खुश हूं. शानदार प्रदर्शन”

Very pleased to see the intent and commitment shown by @ShubmanGill and @imjadeja today. Well played! pic.twitter.com/e1XK6NfFzG — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 3, 2025

युवी हुए कायल

युवराज सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया,"सलाम शुभमन! "इतने बड़े मंच पर इसे इतना आसान बना देना काबिले तारीफ है! शानदार खेल और सार्थक दोहरा शतक, जब नीयत साफ हो तो फिर कोई नहीं रोक सकता, ये इसका बेहतरीन उदाहरण है."

Take a bow @ShubmanGill! Making it look so easy on the big stage! Well played and well deserved double century 💯 an example of being unstoppable when the intent is clear 🔥 #IndVSEng pic.twitter.com/A1JXYVkzni — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) July 3, 2025

आकाश का सलाम!

वहीं पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा एक्स पर लिखते हैं,"भारत के नए कप्तान ने इंग्लैंड में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है - और कैसे! इंग्लैंड में भारतीय बल्लेबाज द्वारा सर्वोच्च स्कोर बनाकर. शुभमन गिल को सलाम."

India's new captain has announced himself in England - and how! Highest score by an Indian batter in England 👏 Take a bow @ShubmanGill! #ENGvsIND pic.twitter.com/zBoqiJjLic — Aakash Chopra (@cricketaakash) July 3, 2025

दरअसल दुनिया भर से क्रिकेट के दिग्गजों और फ़ैन्स की शाबाशी, बधाई, शुभकामनाओं का ग़ज़ब का तांता लगा हुआ है. एक इन्फ्लुएंसर ने ब्रायन लारा के बयान की याद ताज़ा की है. लारा ने कहा था,"शुभमन गिल मेरे 400* और 500* का रिकॉर्ड तोडेंगे..इस दौर के वो सबसे हुनरमंद बैटर हैं."

लंबे सफ़र की 'शुभ' शुरुआत

गिल की बैटिंग टेक्नीक के साथ उनके टेम्परामेंट और उनकी कप्तानी की भी अचानक तारीफ़ होने लगी है. खेलों की दुनिया में ये कई बार होता है. आपकी एक पारी आपकी कमज़ोरी को आपकी ताक़त बना देती है. नीरज चोपड़ा का टोक्यो का गोल्ड मेडल, अभिनव बिन्द्रा का बीजिंग ओलिंपिक का गोल्ड मेडल, यूसेन बोल्ड का बीजिंग ओलिंपिक में 9.58 मीटर के साथ 100 मीटर की रेस और गोल्ड जीतना जैसे अनगिनत लम्हे उन्हें दुनिया भर के फ़ैंस का हमेशा के लिए मुरीद बना देती हैं. नामों की फेहरिस्त बेहद लंबी है और यादों और नामों के सिलसिले की अमूमन क्रॉनोलॉजी नहीं होती.

लेकिन ये भी सही है कि रॉजर फेडरर, रफाएल नडाल, स्टेफी ग्राफ, मार्टिना नावरातिलोवा, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली जैसे दिग्गजों ने बार-बार अपने कारनामों को दुहराकर साबित किया कि उनमें इन मीलस्तंभों को दुहराने का माद्दा भी रहा. गिल का सफ़र अब शुरू हो चुका है. ये गिल मांगे मोर..!