T20 क्रिकेट में बल्लेबाजी क्रम अक्सर किसी खिलाड़ी की भूमिका तय करता है, लेकिन कुछ बल्लेबाजों ने अपने नंबर की परवाह किए बिना इतिहास रचा है. ओपनर से लेकर नंबर-11 तक, हर पोजिशन पर ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जिन्होंने अपने क्रम पर सबसे बड़ी पारी खेलकर रिकॉर्ड बुक में जगह बनाई. इस सूची में भारत के पुनीत बिष्ट और जयदेव उनादकट के अलावा दक्षिण अफ्रीका के लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, वेस्टइंडीज के आंद्रे रसेल और ऑस्ट्रेलिया के डैन क्रिश्चियन जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं.

इंदौर के होल्कर स्टेडियम में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 के एलीट ग्रुप B मैच के दौरान, जब सौराष्ट्र की टीम तमिलनाडु के खिलाफ बेहद मुश्किल स्थिति में थी, तब कप्तान जयदेव उनादकट 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे. इसके बाद जो हुआ, उसने पुरुषों के T20 क्रिकेट का इतिहास ही बदल दिया. उनादकट ने 26 गेंदों पर 40 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और दो छक्के शामिल थे. इसके साथ ही वे पुरुषों के T20 क्रिकेट में 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने इंग्लैंड के डैनी ब्रिग्स के 35 रन (नाबाद) के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

बात अगर टी20 क्रिकेट में हर क्रम पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की करें तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज लुआन-ड्रे प्रेटोरियस हैं. एसए टी20 में इस ओपनर ने नाइट्स के खिलाफ 79 गेंदों में 15 चौके और 13 छक्कों के दम पर नाबाद 188 रन बनाए थे. इसके बाद लिस्ट में हैमिल्टन मसाकाद्जा हैं. ज़िम्बाब्वे के ओपनर ने 162 रनों की पारी खेलकर इतिहास रचा था.

इसके बाद लिस्ट में तीसरे स्थान पर इंग्लैंड के ग्राहम नेपियर हैं, जिन्होंने ससेक्स के खिलाफ 152 रनों की पारी खेली थी, जबकि चौथे स्थान पर भारत के पुनीत बिष्ट हैं. पुनीत ने मिजोरम के खिलाफ 146 रनों की पारी खेली. जबकि पांचवें स्थान पर रजत पाटीदार हैं. रजत पाटीदार ने असम के खिलाफ नाबाद 135 रनों की पारी खेली थी.

वहीं बेल्जियम के शहरयार बट इस लिस्ट में नंबर-6 पर है. उन्होंने चेक रिपब्लिक के खिलाफ नाबाद 125 रन बनाए थे. जबकि वेस्टइंडीज के दिग्गज आंद्रे रसेल ने त्रिनबैगो के खिलाफ 121 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद लिस्ट में बेल्जियम के साबेर जखील , इंग्लैंड के क्रेग ओवरटन, श्रीलंका के मंजुला जयवर्धने हैं जबकि 11वें नंबर पर श्रीलंका के जयदेव उनादकट हैं.

T20 में हर बैटिंग क्रम पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज

लुआन-ड्रे प्रेटोरियस-188

हैमिल्टन मसाकाद्ज़ा-162*

ग्राहम नेपियर-152

पुनीत बिष्ट-146

रजत पाटीदार-135

शहरयार बट-125

आंद्रे रसेल-121*

साबेर ज़खील-100*

क्रेग ओवरटन-79*

मंजुला जयवर्धने-58

जयदेव उनादकट-40

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