T20I में रचा गया इतिहास, अनजान 'बच्चे' ने किया धूम-धड़ाका, सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाला बल्लेबाज बना

फ्रेंच बैटर ने टी-20 इंटरनेशनल में 18 साल और 280 दिन की उम्र में शतक लगाकर इस कारनामें को अंजाम दिया है. मैकियोन ने ऐसा कर अफगानिस्तान के हज़रतुल्लाह ज़ज़ई' के रिकॉर्ड को तोड़ने में सफलता हासिल की है. हज़रतुल्लाह ज़ज़ई' ने साल 2019 में आयरलैंड के खिलाफ शतक जमाया था तो उनकी उम्र 20 साल 337 दिन की थी. ज़ज़ई ने साल 2019 में आयरलैंड के खिलाफ 62 गेंदों में नाबाद 162 रन धमाकेदार पारी खेलकर कमाल किया था. वहीं, इस मामले में तीसरे नंबर पर रोमानिया के शिवकुमार पेरियालवार हैं जिन्होंने टी-20 इंटरनेशनल में शतक 21 साल और 161 दिन की उम्र में जमाया था.

T20I शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के बैटर

गुस्ताव मैकियोन - 18 साल 280 दिन, फ्रांस Vs स्विट्ज़रलैंड, वांता, 2022

हजरतुल्लाह जजई - 20 साल 337 दिन, अफगानिस्तान Vs आयरलैंड, देहरादून, 2019

शिवकुमार पेरियालवार - 21 साल 161 दिन, रोमानिया Vs तुर्की, इलफोव काउंटी, 2019

ऑर्किड तुयइसेंगे, 21 साल 190 दिन, रवांडा Vs सेशेल्स, किगाली, 2021

दीपेंद्र सिंह ऐरी, 22 साल 68 दिन, नेपाल Vs मलेशिया, काठमांडू, 2022

वहीं, इस मैच की बात करें तो फ्रांस को इस मैच में जीत नहीं मिली. फ्रेंच बैटर के शतक के बाद भी टीम जीत नहीं पाई. फ्रेंच टीम के खिलाफ स्विट्जरलैंड की टीम ने 158 रनों के टारगेट को हासिल कर जीत हासिल कर ली.

