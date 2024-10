फखर जमां ने बाबर आजम को लेकर किया पोस्ट, पाकिस्तान क्रिकेट में आया भूचाल, विराट को लेकर बोले कि...

Fakhar Azam's message on Babar creates controversy: इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में मिली हार के बाद अगले दो टेस्ट मैचों के लिए घोषित टीम से पूर्व कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) को बाहर किए जाने के बाद शोर थमा भी नहीं था कि उसके एक और स्टार क्रिकेटर फखर जमां (Fakhar Zaman) के X पर पोस्ट किए मैसेज के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आ गया है. व्हाइट-बॉल में पाकिस्तान टीम के अहम सदस्य फखर जमां ने सार्वजनिक रूप से बाबर को टीम से बाहर किए जाने के फैसले की आलोचना की.

फखर जमां ने X पर लंबा पोस्ट करते हुए विराट कोहली से तुलना करते हुए लिखा, "बाबर आजम को टीम से बाहर किए जाने के बारे में सुनना चिंता की बात है. साल 2020 से 2023 तक खराब प्रदर्शन के बावजूद भारत ने विराट कोहली को टीम से बाहर नहीं किया. तब विराट का औसत 19.33, 28.21 और 26.50 का रहा था. अगर हम निश्चित रूप पाकिस्तान के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को किनारे करने पर विचार कर रहे हैं, तो यह पूरी टीम को नकारात्मक संदेश दे सकता है. अभी भी इस पैनिक बटन की अनदेखी करने का समय है. हमें अपने मुख्य खिलाड़ियों को कमजोर करने के बजाय उनकी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए"

It's concerning to hear suggestions about dropping Babar Azam. India didn't bench Virat Kohli during his rough stretch between 2020 and 2023, when he averaged 19.33, 28.21, and 26.50, respectively. If we are considering sidelining our premier batsman, arguably the best Pakistan…