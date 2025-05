England Lions vs India A: करुण नायर का इंग्लैंड में पहले ही मैच में शतक, सिर्फ 5 दिन के भीतर ही साबित कर दी यह बड़ी बात

Karun Nair's century: ऐसा लगता है कि इंग्लैंड दौरे के लिए सेलेक्टरों ने करुण नायर (Karun Nair) का चयन कर जो दांव खेला है, वह पूरा पैसा वसूल कराने जा रहा है. और इस बल्लेबाज ने इंग्लैंड दौरे के पहले ही मैच के पहले दिन भारत 'ए' के लिए खेलते हुए शतक जड़कर दिखा दिया कि वह सात साल बाद मिले इस मौके को दोनों हाथों से भुनाने के लिए तैयार हैं. इंग्लैंड लॉयन्स के खिलाफ शुक्रवार से शुरू हुए चार दिनी अनधिकृत टेस्ट मैच के पहले दिन खबर लिखे जाने के समय करुण नायर 114 रन बनाकर डटे हुए हैं. यह करुण नायर का 24वां फर्स्ट क्लास शतक रहा. वहीं, करुण ने सिर्फ छह दिन के भीतर ही यह बात साबित कर दी कि वह कितने बड़े बल्लेबाज हैं. करीब 5 दिन पहले ही करुण नायर ने पंजाब के खिलाफ 24 मई को आईपीएल में 44 रन की पारी खेली थी. और 5 दिन बाद ही करुण ने दिखाया कि वह बहुत बड़े बल्लेबाज हैं. और इस बल्लेबााज ने सिर्फ पांच दिन के भीतर ही विदेशी जमीं पर व्हाइट-बॉल से रेड-बॉल फॉर्मेट में खुद न केवल ढालते हुए, बल्कि शतक जड़कर यह बात साबित कर दी कि वह भारत की घरेलू जमीं पर ही नहीं, बल्कि विदेशी हालात में भी रन बनाना बखूबी जानते हैं. वह भी 'शॉर्ट नोटिस 'पर ! करुण के शतक की जैसे ही खबर सोशल मीडिया पर गूंजी, देखते ही देखते उनकी तारीफ में कमेंटों की झड़ी लग गई.

शानदार वापसी ही नहीं, बल्कि बता भी दिया कि मैं पूरी तरह तैयार हूं

HUNDRED FOR KARUN NAIR. 💯



Karun scored a Marvelous Hundred against England Lions, he made a brilliant comeback and this is a good sign for Indian Cricket.



- KARUN NAIR IS BACK..!!!! pic.twitter.com/FTSxxDS1M8 — Tanuj (@ImTanujSingh) May 30, 2025

इस साल 11वीं फर्स्ट क्लास इनिंग में पांचवीं सेंचरी...क्या बात..क्या बात

Karun Nair had struck two fifties in his previous India A game six years ago. He returns with a firm hundred in only 155 balls. His 2nd century for India A, 5th FC century in 11 innings in 2025 and the 24th hundred of his First-Class career. #INDvENG

159 गेंदों पर 14 चौकों से निकाला शतक. आप देखिए कि इस बल्लेबाज ने व्हाइट से रेड-बॉल फॉर्मेट में खुद को कितनी तेजी से ढाला है