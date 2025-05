Eng vs Ind: 'वह ऐसा क्यों सोच रहे हैं', कैफ ने विराट को कह दी दिल पर लगने वाली बात

इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का चयन नजदीक आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि विश्व क्रिकेट की चर्चा का विषय टीम इंडिया के अगले कप्तान को लेकर हो चला है. यह भी सही है कि इंग्लैंड दौरे में अगले कप्तान को लेकर अगरकर एंड कंपनी और बीसीसीआई (BCCI) के अधिकारियों के बीच मतभेद है. वजह यह है कि सेलेक्शन कमेटी किसी युवा को कप्तान बनाना चाहती है, तो बोर्ड का एक धड़ा इस मुश्किल दौरे के लिए किसी अनुभवी खिलाड़ी को कप्तानी सौंपने का इच्छुक है. इसी बीच पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने कहा है कि कोहली को इंग्लैंड दौरे में खेलना चाहिए. इसी के साथ ही कैफ ने की गई अपील के साथ ही कोहली के सामने बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है. पांच टेस्ट सीरीज का यह दौरा 20 जून से 4 अगस्त तक खेला जाएगा.

Is Virat Kohli gonna retire from tests? pic.twitter.com/i0OkZa8ErU

कैफ ने X पर कहा, 'विराट कोहली सहज मनोदशा में हैं. वह संन्यास के बारे में सोच रहे हैं. मुझे लगता है कि उन्हें इंग्लैंड जाना चाहिए. उन्हें ऊंचे मानक के साथ खेल से अलग होना चाहिए. कोहली ने विश्व कप फाइनल में शानदार काम किया. ऐसे में उन्हें अपने टेस्ट करियर का समापन भी अच्छे प्रदर्शन के साथ करना चाहिए. विराट लाचारी में संन्यास क्यों ले रहे हैं? क्या इसकी वजह यह है कि यह फॉर्मेट उन्हें कई साल से परेशान कर रहा है? आउट स्विंग बॉल. जहां आउटस्विंग बॉल आती है, तो वह कई बार आउट हुए थे'

