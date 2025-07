Eng vs Ind: 'यह बहुत ही शर्मनाक बात थी', कैफ ने वीडियो पोस्ट कर कहा, स्टोक्स ने सम्मान खो दिया

Kaif blasts on Ben Stokes: पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif blasts on Ben Stokes) जब भी बोलते हैं, पते की बोलते हैं. और तीखा भी. रविवार को मैनचेस्टर में खत्म हुए चौथे टेस्ट में 'हैंडशैक' विवाद से अलग कैफ ने इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स को उनकी एक और हरकत के लिए खासी लताड़ लगाई है. कैफ ने आखिरी दिन स्टोक्स के इस बर्ताव के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि अपना सम्मान खो चुके हैं. कैफ ने पोस्ट किए वीडियो पर बड़े फोंट में 'Ben stokes lost RESPECT', शीर्षक लगाया, जो अपने आप में बहुत कुछ कहने के लिए काफी है

Ben Stokes spoiled his performance with bat and ball by his one small act of stupid captaincy. Agreeing for a draw was fine but asking his bowlers to bowl full tosses or dolly balls was shameful. He was frustrated, he didn't expect this fight back by young Indian team. pic.twitter.com/cLZFa0u2kZ