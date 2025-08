Eng vs Ind: 'ओह मियां!, यह क्या किया...', सिराज की बड़ी गलती पर फैंस ने बयां किया दर्द-ए-दिल

Fans mourns on Siraj mistake: पूरी सीरीज दमदार प्रदर्शन, दोनों टीमों में सबसे सफल गेंदबाज,लेकिन एक पल विशेष की चूक. और इससे मानो भारत के हाथ से सिरीज को बराबर करने का मौका निकल गया. अगर मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट के चौथे दिन रविवार को सुबह के सेश में हैरी ब्रूक का कैच सफाई से ले लेते, तो मुकाबले की तस्वीर क्या होती, इसके बारे में कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता है. सिराज से यह चूक क्या हुई कि सोशल मीडिया का दर्द-ए-दिल बाहर आ गया. अब इसमें कोई गुंजाइश बची ही नहीं है. अब तो यह बड़ी गलती सिर्फ दर्द ही देगी...

#Siraj took the catch of Brook but touched the boundary.💔🫣 😔



His 200% effort in this Test but that one chance will haunt him if Harry #Brook goes on to play a big innings.💔 #Brook is a very dangerous batter!🔥#INDvsENG #ENGvsIND #INDvsEND #TestCricket #harrybrook… pic.twitter.com/1A0zHtT8tF — Rakesh Yadav (@Rakeshyadav_38) August 3, 2025

फैंस साफ-साफ कह रहे हैं कि भारत के 3-1 से सीरीज हारने पर यह कैच सिराज को लंबे समय तक परेशान करता रहेगा. बात एकदम सही है

Siraj may have cost India this test series here, it was a regulation catch. If India goes down 3-1 then this moment will haunt Siraj for quite sometime.pic.twitter.com/NaXNLkBDxx — Rajiv (@Rajiv1841) August 3, 2025

मीम्स मास्टर की कलाकारी भी देखने को मिली

DSP Siraj after taking Harry Brook's catch : pic.twitter.com/0SJN2eOvP6 — Varad Ralegaonkar (@varad_artistic) August 3, 2025

एक और नमूना देखिए. मीम्स कलाकार बता रहे हैं कि सिराज की मनोदशा कैसी रही होगी

After Dropping Harry Brook Catch



Siraj Be Like: 😵 pic.twitter.com/tIoenedK02 — A D V A I T H (@advaithspeaks) August 3, 2025

ये उस समय का पोस्ट है, जब सिराज ने कैच छोड़ा था...

ऐसे प्रशंसक भी हैं, जिन्होंने परिणाम आने से पहले ही अपना फैसला सुनाते हुए सीधे-सीधे सिराज को दोषी ठहरा दिया