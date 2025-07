Eng vs Ind: 'ढह गए किले में अकेला योद्धा', रवींद्र जडेजा पर फिदा हुआ सोशल मीडिया

सोमवार को लॉर्ड्स में खत्म हुए तीसरे टेस्ट का आखिरी दिन करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ गया. जीत के लिए 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कई बल्लेबाज वैसा रवैया नहीं दिखा सके, जैसा रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने दिखा सके. और आखिर में रोमांचक बने टेस्ट में टीम शुभमन गिल जीत से 22 रन दूर रह गई, लेकिन इस हार में दोनों पारियों में अर्द्धशतक और खासकर दूसरी पारी में बेहतरीन जज्बा दिखाने रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja wins heart) ने करोड़ों भारतीय फैंस का दिल जीत लिया. जो सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

