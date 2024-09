Duleep Trophy 2024: "वह नंबर एक विकेटकीपर है और...", इशान ने सुपर सेंचुरी के साथ की वापसी, तो सोशल मीडिया पर गूंज उठी आवाज

Ishan Kishan's solid century: निश्चित तौर पर पिछले कुछ महीनों में जिस तरह की पीड़ा से इशान किशन (Ishan Kishan) गुजरे हैं, उससे सहज ही समझा जा सकता है. दक्षिण अफ्रीका बीच दौरे से वापस लौटे, तो पूरी तस्वीर बदल गई. टीम इंडिया से दूरी बढ़ी, तो बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध से भी बाहर होना पड़ा. वहीं, आलोचक भी सिर पर सवार हो गए, लेकिन इशान ने अब दलीप ट्रॉफी (Duleep Trophy) के दूसरे राउंड के तहत वीरवार को शुरू हुए मुकाबले में तूफानी शतक जड़ा, तो उनके चाहने वालों की सोशल मीडिया पर आवाज गूंज गई. इशान ने इस वापसी से दिखा दिया कि उनका टेम्प्रामेंट कैसा है और वह विपरीत हालात में पैदा हुई चुनौतियों को स्वीकारना पसंद करते हैं

इशान किशन के गंभीर चाहने वाले हैं यह फैन. इनका मानना है कि यह व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में नंबर एक विकेटकीपर हैं, रेड बॉल में नंबर दो. बहरहाल, अब यहां से सेलेक्टरों का नजरिया देखना होगा.

Ishan Kishan is too big and too special a talent to be in the sidelines for long. He should be the number 1 wicketkeeper for India in white ball and number 2 in red ball. #IshanKishan #DuleepTrophy2024