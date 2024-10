किस भारतीय गेंदबाज की गेंद पर रन लेकर ब्रैडमैन ने 100वां फर्स्ट क्लास शतक पूरा किया था ? KBC में पूछा गया 7 करोड़ का सवाल

Don Bradman Vs Gogumal Kishenchand:अमिताभ बच्चन के द्वारा होस्ट किए जाने वाले क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में जब भी क्रिकेट को लेकर सवाल किया जाता है तो वह सवाल सोशल मीडिया पर काफी वायरल होता है. ऐसे में केबीसी में पूछा गया क्रिकेट से जुड़ा एक सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. 2019 के केबीसी के 11वें सीजन में क्रिकेट से जुड़ा एक सवाल पूछा गया था जो 7 करोड़ का था जिसका जवाब कंटेस्टेंट सही नहीं दे पाए थे. वो सवाल आखिर क्या था.

सवाल था. -"किस भारतीय गेंदबाज की गेंद पर सिंगल बनाकर सर डॉन ब्रैडमैन ने 100वां फर्स्ट क्लास शतक पूरा किया था ? ' इस सवाल के 4 विकल्प दिए गए थे. A. बाका जिलानी, B. कमांडर रंगाचारी , C. गोगुमल किशनचंद और D. कंवर राय सिंह.. इस सवाल पर कंटेस्टेंट ने विकल्प बी यानी कमांडर रंगाचारी को चुना. जो गलत हो गया था. इसका सही जवाब था- "गोगुमल किशनचंद.". यानी गोगुमल किशनचंद की गेंद पर ब्रैडमैन ने सिंगल लेकर अपने फर्स्ट क्लास करियर 100वां शतक पूरा किया था. (7 Crore KBC Question on Cricket)

गोगुमल किशनचंद के करियर की बात की जाए तो भारत के इस खिलाड़ी ने अपने करियर में 6 टेस्ट मैच खेले थे और कुल 89 रन बनाए थे. गोगुमल किशनचंद ने 127 फर्स्ट क्लास मैच में 7187 रन बनाए और 15 शतक और 40 अर्धशतक ठोके थे. 37 विकेट भी Gogumal Kishenchand ने अपने फर्स्ट क्लास करियर में चटकाए थे.

