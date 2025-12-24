Delhi vs Andhra Pradesh Vijay Hazare Trophy Live Score: पहले दो मैचों के लिए दिल्ली टीम में शामिल होने के बाद, विराट कोहली 10 साल में पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे. दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) ने घोषणा की है कि ऋषभ पंत इस टूर्नामेंट में दिल्ली के कप्तान होंगे. बुधवार, 24 दिसंबर को, दिल्ली इस सीज़न का अपना पहला मैच आंध्र प्रदेश के खिलाफ BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) में खेलेगी. नेशनल ड्यूटी पर न होने पर घरेलू क्रिकेट खेलने के BCCI के साफ आदेश के बाद, कोहली लोकल सेटअप में लौट आए हैं. कोहली के विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने से उन्हें अगले साल जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे सीरीज़ से पहले काफी खेलने का समय मिलेगा, क्योंकि उन्होंने टेस्ट और T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है. कोहली की मौजूदगी से दिल्ली को बहुत फायदा होगा, क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी पिछली वनडे सीरीज़ के प्रदर्शन के दम पर इस टूर्नामेंट में उतर रहे हैं, जिसमें उन्होंने लगातार दो शतक लगाए थे. 13 मैचों में लगभग 96 के स्ट्राइक रेट से 651 रन बनाकर, कोहली 2025 में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.