17 minutes ago

Delhi vs Andhra Pradesh Vijay Hazare Trophy Live Score: पहले दो मैचों के लिए दिल्ली टीम में शामिल होने के बाद, विराट कोहली 10 साल में पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे. दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) ने घोषणा की है कि ऋषभ पंत इस टूर्नामेंट में दिल्ली के कप्तान होंगे. बुधवार, 24 दिसंबर को, दिल्ली इस सीज़न का अपना पहला मैच आंध्र प्रदेश के खिलाफ BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) में खेलेगी. नेशनल ड्यूटी पर न होने पर घरेलू क्रिकेट खेलने के BCCI के साफ आदेश के बाद, कोहली लोकल सेटअप में लौट आए हैं.  कोहली के विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने से उन्हें अगले साल जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे सीरीज़ से पहले काफी खेलने का समय मिलेगा, क्योंकि उन्होंने टेस्ट और T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है. कोहली की मौजूदगी से दिल्ली को बहुत फायदा होगा, क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया और साउथ  अफ्रीका के खिलाफ अपनी पिछली वनडे सीरीज़ के प्रदर्शन के दम पर इस टूर्नामेंट में उतर रहे हैं, जिसमें उन्होंने लगातार दो शतक लगाए थे.  13 मैचों में लगभग 96 के स्ट्राइक रेट से 651 रन बनाकर, कोहली 2025 में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.  

Dec 24, 2025 08:24 (IST)
Delhi vs Andhra Pradesh, Vijay Hazare Trophy Live: लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

आंध्र प्रदेश बनाम दिल्ली, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होने की संभावना है. लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप पर उपलब्ध होगी.

Dec 24, 2025 08:23 (IST)
Vijay Hazare Trophy Live Score: आंध्र प्रदेश टीम की टीम इस प्रकार है

आंध्र प्रदेश टीम: अश्विन हेब्बार, श्रीकर भरत, रिकी भुई, मार्थला धनुष, एसडीएनवी प्रसाद, शेख रशीद, नीतीश कुमार रेड्डी (सी), सौरभ कुमार, सत्यनारायण राजू, साई संदीप, त्रिपुराना विजय, सीआर ज्ञानेश्वर, एम हेमंथ रेड्डी, कालीदिंडी राजू, जगरलापुडी राम, यारा संदीप, चीपुरापल्ली स्टीफन और बोधला कुमार

Dec 24, 2025 08:21 (IST)
Delhi vs Andhra Pradesh> Vijay Hazare Trophy Live: दिल्ली की टीम इस प्रकार है

दिल्ली की टीम: ऋषभ पंत (कप्तान), आयुष बडोनी, अनुज रावत, प्रियांश आर्य, तेजस्वी दहिया, यश ढुल, विराट कोहली, नितीश राणा, सार्थक रंजन, रोहन राणा, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, नवदीप सैनी, ईशांत शर्मा, रितिक शौकीन, सिमरजीत सिंह, आयुष दोसेजा, हर्ष त्यागी, वैभव कांडपाल, दिविज मेहरा और अर्पित राणा

Dec 24, 2025 08:20 (IST)
Delhi vs Andhra Pradesh> Vijay Hazare Trophy Live: दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बीच मुकाबला

विजय हजारे ट्रॉफी में आज सबकी नजर विराट कोहली पर रहेगी, दिल्ली और आंध्र प्रदेश  के बीच मुकाबला होने वाला है. कोहली इस मैच में खेलते हुए नजर आने वाले हैं. दिल्ली की कप्तानी ऋषभ पंत करेंगे. 

