DC vs RR: हार के बाद राजस्थान का यह स्टार निशाने पर, फैंस ने सेल्फिश करार दिया

बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) में दिल्ली कैपिटल्स (DC vs RR) सुपर ओवर में राजस्थानियों को मात देने में सफल रहा, लेकिन एक बड़े वर्ग का मानना है कि राजस्थान को यह मुकाबला जीतना चाहिए था. राजस्थान की हार के बाद फैंस समीक्षा कर रहे है. और ज्यादातर के निशाने पर ध्रुव जुरेल हैं. इन प्रशंसकों का मानना है कि ध्रुव जुरेल के 'सेल्फिश' रवैये के कारण राजस्थान को हार मिली. दरअसल राजस्थान की बैटिंग के दौरान आखिरी ओवर में ध्रुव ने हेटमायर की कॉल पर रन लेने से इनकार कर दिया. जब दो गेंदों पर जीत के लिए 3 रन की दरकार थी, तब हेटमायर ने कवर में शॉट खेला, लेकिन जुरेल ने दूसरे रन की ओर रुख नहीं किया, जबकि यह रन आसानी से हो सकता था. इससे जुरेल ओवर की आखिरी गेंद पर दो रन लेने में नाकाम रहे. बस फिर क्या था, इस दौर में सोशल मीडिया आपको कहां छोड़ने वाला है. राजस्थान हारा नहीं कि फैंस ने जुरेल को कोसना शुरू कर दिया.

इस दौर में सोशल मीडिया से कुछ भी नहीं बच सकता. एक रन की भी चूक हो, तो आप गलती करके बच नहीं सकते

He denied the double on the 2nd last ball, ulimately Rajasthan Royals couldn't finish the match and the difference was that one run. #IPL2025 #BCCI #DhruvJurel #MitchellStarc #DCvsRR #DCvRR pic.twitter.com/JKUrEsUgL9 — Priyanshu Kumar (@priyanshusports) April 16, 2025

फैंस खुलकर बोल रहे हैं कि हार ध्रुव जुरेल की वजह से आई

How bad was #DhruvJurel last night in a match between #RRvsDC . His lack of aggression in running doubles costed @rajasthanroyals the match. Bad Cricketing sense or overconfidence ? Whatever it was, it ruined a very simple win for the team. — rsardana (@rsardana) April 17, 2025

ऐसे कमेंट करने वालों की संख्या अनगिनत है

Result? Super Over. Unnecessary. #RRvsDC #IPL2025 #DhruvJurel#DCvsRR — Md Shahnawaz (@MdShahnawa67050) April 16, 2025