DC vs RR: 'ऐसी उम्मीद नहीं थी कि...', ठोस वजह से फैंस करुण नायर पर बरसे

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ धमाकेदार पारी खेलकर तीन साल बाद आईपीएल में वापसी करने वाले करुण नायर (Karun Nair) ने सभी को हैरान किया, तो बुधवार को राजस्थान रॉयल्स (RR vs KKR) के खिलाफ दिल्ली प्रबंधन ने उन्हें प्रोन्नति देते हुए सब्स्टीट्यूट प्लेयर का दर्जा खत्म करते हुए फाइनल XI में जगह दी, लेकिन करुण बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए, लेकिन आउट होने से ज्यादा उनके आउट होने का तरीका पंडितों के बीच चर्चा का विषय बना रहा. अभिषेक पोरेल के एक शॉट पर तेज सिंगल की कोशिश में करुण तेजी से क्रीज से आगे निकले, तो वापस लौटे में लापरवाही या सुस्ती बरत गए. और हसारंगा के थ्रो को संदीप शर्मा ने स्टंप से लगाया, तो करुण बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए, लेकिन उनके इस अंदाज में फैंस जरूर बुरी तरह भड़क गए. निश्चित रूप से करुण जैसे अनुभवी बल्लेबाज से विकेटों के बीच दौड़ के दौरान ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं ही की जा सकती. इसमें दो राय नहीं कि ज्यादातर प्रशंसकों की स्थिति कुछ ऐसी हो होगी

One min silence for all who have chosen Karun nair as cap in #Dream11 or any fantasy league #DCvsRR#RRvsDC — Arjun Gadu (@Arjun_for_chat) April 16, 2025

फैंस बड़े ही भावुक होते हैं. और एक खराब पारी होते ही पिछले योगदान को भुला देते हैं

Karun Nair will turn out to be a one trick pony — wanderlust (@Cogito1781) April 16, 2025

करुण को ध्यान रखना होगा कि अच्छी पारी खेलने के बावजूद बाकी खिलाड़ियों की तुलना में उनके पास स्पेस कम है और यह कम ही रहेगा..वह प्रबंधन को ज्यादा मौका न दें

निश्चित रूप से बड़ी संख्या में प्रशंसकों का दिल टूटा है