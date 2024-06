डेविड वॉर्नर ने किया संन्यास का ऐलान! जानें कैसा रहा उनका इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

David Warner retired from international cricket: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के दिग्गज सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. टी20 वर्ल्ड कप 2024 के शुरू होने से पूर्व स्टार क्रिकेटर ने अपने करियर को लेकर बड़ा बयान दिया था. उनका कहना था जारी टूर्नामेंट उनके क्रिकेट करियर का आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है. अब जब कंगारू टीम 'सेमी फाइनल' की रेस से बाहर हो गई है तो उनको लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वॉर्नर के रिटायरमेंट को एक युग का अंत बताया है. इसके बाद सोशल मीडिया पर वॉर्नर के पुरानी तस्वीरों की बाढ़ आ गई है. क्रिकेट प्रेमी दिग्गज खिलाड़ी के संन्यास से निराश हैं.

हालंकि, रिपोर्ट के मुताबिक वॉर्नर की इच्छा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शिरकत करने की है. यही वजह है कि उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सामने प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में वापसी करने का विकल्प रखा हुआ है. वॉर्नर का साफ शब्दों में कहना है कि अगर टीम को उनकी सेवाओं की जरूरत पड़ेगी तो वह जरुर सेवा करने के लिए आएंगे.

