जिस कंगारू बल्लेबाज को बंदर ने काटा, उसने रचा इतिहास, यह कारनामा करने वाला बन गया दूसरा ऑस्ट्रेलियाई बैटर

Jake Fraser-McGurk Created History: पिछले कुछ मुकाबलों में बल्ले से नाकाम रहने वाले युवा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जेक फ्रेजर-मैकर्गक का बल्ला दूसरे टी20 मुकाबले में खूब चला है. कार्डिफ में पारी का आगाज करने के बजाय वो तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे. यहां उन्होंने कुल 31 गेंदों का सामना किया. इस बीच 161.29 की स्ट्राइक रेट से 50 रन ठोक डाले.इस दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और 2 बेहतरीन छक्के निकले.

दूसरे टी20 मुकाबले में अर्धशतक लगाते ही जेक फ्रेजर-मैकर्गक के नाम एक खास रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. वह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे युवा बल्लेबाज बन गए हैं.

David Warner and Jake Fraser-McGurk are the only Australians to score a fifty in men's T20Is before turning 23 💪 pic.twitter.com/WQnk3uKXm0