David Miller: फाइनल में हार के बाद क्या मिलर ने ले लिया है संन्यास?, सोशल मीडिया पर खुद कर दिया बड़ा ऐलान

Photo Credit: davidmillersa12insta

इससे पहले, मिलर ने शनिवार को बारबाडोस में ICC T20 विश्व कप के फाइनल में भारत से अपनी टीम की हार पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह हार "निगलने वाली गोली" थी. आखिरी ओवर (David Miller on Last Over Catch by Suryakumar) में, प्रोटियाज के लिए शानदार, ब्रेकथ्रू और मैच जीतने वाले प्रदर्शन के लिए मशहूर मिलर ने छह गेंदों पर 16 रन की जरूरत होने पर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया. हालांकि, गेंद बाउंड्री के पास सूर्यकुमार यादव के पास पहुंची, जिन्होंने एक शानदार कैच लपककर मैच को पूरी तरह से भारत के पक्ष में मोड़ दिया और बल्लेबाज 21 रन पर आउट हो गए.

मेन इन ब्लू ने सात रन की जीत के साथ अपना दूसरा ICC T20 विश्व कप खिताब जीता. सोमवार को इंस्टाग्राम पर मिलर (David Miller on Instagram) ने लिखा, "मैं बहुत दुखी हूं!! 2 दिन पहले जो कुछ हुआ, उसे निगलना वाकई मुश्किल है. मैं जो महसूस कर रहा हूं, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. एक बात मैं जानता हूं कि मुझे इस टीम पर कितना गर्व है. यह यात्रा अविश्वसनीय रही, जिसमें पूरे महीने उतार-चढ़ाव रहे. हमने दर्द सहा है, लेकिन मुझे पता है कि इस टीम में लचीलापन है और यह आगे भी अपना स्तर ऊंचा उठाएगी." नौ मैचों में मिलर ने टूर्नामेंट में 28.16 की औसत से 169 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक और 102.42 की स्ट्राइक रेट शामिल है. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 59* रहा.